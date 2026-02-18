0

Андреас Пистиолис: «МБА-МАИ в последнее время очень конкурентоспособна против топ-соперников»

Андреас Пистиолис серьезно подходит к первой игре после перерыва.

ЦСКА встретится с МБА-МАИ в московском дерби.

«МБА-МАИ – команда, в последнее время показывающая хороший баскетбол, она очень конкурентоспособна против топ-соперников, играет с особой мотивацией. Надеюсь, мы будем выглядеть более свежими после перерыва и продолжим с того же места, на котором закончили. Рассчитываю, что мы будем действовать серьезно, и получится хороший матч в нашем исполнении», – рассудил главный тренер «армейцев» Андреас Пистиолис.

Команды встретятся всего во второй раз в этом сезоне. Первая игра закончилась с большим преимуществом ЦСКА – 97:58.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
Рекомендуем