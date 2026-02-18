0

«Хапоэль Тель-Авив» близок к соглашению с Кесслером Эдвардсом

Кесслер Эдвардс может перебраться в Европу.

44-й номер драфта-2021 НБА форвард Кесслер Эдвардс выступал за «Даллас» в прошлом чемпионате, набирая 4,2 очка, 2,9 подбора и 1,1 передачи за 15,2 минуты в среднем.

В этом сезоне баскетболист играет в лиге развития.

Инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что «Хапоэль Тель-Авив» находится на завершающей стадии переговоров по подписанию 25-летнего игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Донатаса Урбонаса
возможные переходы
logoчемпионат Израиля
logoХапоэль Тель-Авив
logoНБА
logoКесслер Эдвардс
logoДаллас
logoЕвролига
