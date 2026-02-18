  • Спортс
  • Билл Симмонс о потенциальном расширении НБА: «Еще две сливающие команды. Если так нравятся рынки, перенесите два клуба»
23

Билл Симмонс о потенциальном расширении НБА: «Еще две сливающие команды. Если так нравятся рынки, перенесите два клуба»

Билл Симмонс раскритиковал инициативу НБА.

Лига обсуждает возможность расширения за счет Сиэтла и Лас-Вегаса. Обозреватель Билл Симмонс снова предложил вместо этого подумать о снижении количества матчей.

«Можно было бы оставить 70-72 игры. Избавиться от 11% сезона. Потери были бы оправданы. Здоровая лига в перспективе окупилась бы.

Но они не просто оставят 82 матча, но и пойдут на расширение. Возьмут деньги – 6-7 миллиардов долларов за клуб. И это сделает лигу только хуже. Еще две сливающие сезон команды.

Если лиге так нравятся эти рынки, нужно пойти на серьезное обсуждение и переместить два клуба.

Все дело в жадности», – заключил Симмонс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
logoБилл Симмонс
logoНБА
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно было бы оставить 70-72 игры.

1)тогда бы уменьшились зарплаты, потому что владельцы не получат 5-6 домашних матчей, а игроки против(зачем получать меньше, когда можно меньше играть,пропуская из-за травм)
2)тогда рекорды сложнее отслеживать, а циферки - это вокруг чего вертится лига
Ответ Ужратый Гусениц
Можно было бы оставить 70-72 игры. 1)тогда бы уменьшились зарплаты, потому что владельцы не получат 5-6 домашних матчей, а игроки против(зачем получать меньше, когда можно меньше играть,пропуская из-за травм) 2)тогда рекорды сложнее отслеживать, а циферки - это вокруг чего вертится лига
2) это в точку. В баскетболе самая понятная и удобная для подсчета стата. Ни в одном виде спорта нет такого доминирования звезд и их статистических показателей.
Скорее лига засушит темп через изменение судейства, чем откажутся от 82 матчей или 48-минутного формата матчей
Ответ Raven437
2) это в точку. В баскетболе самая понятная и удобная для подсчета стата. Ни в одном виде спорта нет такого доминирования звезд и их статистических показателей. Скорее лига засушит темп через изменение судейства, чем откажутся от 82 матчей или 48-минутного формата матчей
В регулярке и так пешком ходят и не тренируются месяцами. Не надо недооценивать способность исполнителя продолбаться)) подстроятся
Извините, а может кто-то объяснить, что мешает командам сливать при 72 играх в сезоне?
Ответ Daff Rogers
Извините, а может кто-то объяснить, что мешает командам сливать при 72 играх в сезоне?
Тут нет такого утверждения.
Ответ noke
Тут нет такого утверждения.
«Можно было бы оставить 70-72 игры. Избавиться от 11% сезона. Потери были бы оправданы. Здоровая лига в перспективе окупилась бы»

Здоровая лига - это не сливающая. Разве нет? А если нет, то какая тогда "здоровая"?
И если он предлагает 70-72 матча не для борьбы со сливом сезона, то тогда для чего? Тут нет другого объяснения, зачем именно сокращать матчи, кроме как избегать танкинга.
Расширение-неизбежный процесс, более дорогая НФЛ переварила 32 команды, более дешевая НХЛ тоже, и только в НБА сначала мяли бюст потому что в приоритете было коллективное соглашение, потом ТВ контракт, а теперь из-за ЖАДНОСТИ некоторых индивидуумов, которых деньгами с этого самого контракта жаба душит делиться.
Хватить толочь воду в ступе, верните уже Суперсоникс!
Ответ Андрей Кактус
Расширение-неизбежный процесс, более дорогая НФЛ переварила 32 команды, более дешевая НХЛ тоже, и только в НБА сначала мяли бюст потому что в приоритете было коллективное соглашение, потом ТВ контракт, а теперь из-за ЖАДНОСТИ некоторых индивидуумов, которых деньгами с этого самого контракта жаба душит делиться. Хватить толочь воду в ступе, верните уже Суперсоникс!
вообще пофиг на Суперсоникс, лишь бы меньше сливали и балду пинали в регулярке. Временами смотреть невозможно
Симмонс считает плоховато. 72 игры - это минус 12%, а 70 - почти минус 15% регулярного чемпионата. Разово на это никто не пойдёт - т.к. серьёзные убытки. Общее количество игр в сезоне сейчас 1230. При расширении лиги на 2 команды можно уменьшить календарь команд до 77 игр, тогда общее количество игр останется примерно как было (1232). И уже в будущем можно думать о дальнейшем сокращении.
P.S. Разумеется, сокращать надо после того, как Леброн закончит, чтобы его рекорды никто не побил😄
Откуда переместить? Что, есть две никому не нужные команды?
Ответ Mohnatiy
Откуда переместить? Что, есть две никому не нужные команды?
Канеш, кому нужны рынки того же Нью Орлеана или Мемфиса?
Ответ Lays
Канеш, кому нужны рынки того же Нью Орлеана или Мемфиса?
Комментарий удален пользователем
