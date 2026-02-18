Билл Симмонс о потенциальном расширении НБА: «Еще две сливающие команды. Если так нравятся рынки, перенесите два клуба»

Билл Симмонс раскритиковал инициативу НБА.

Лига обсуждает возможность расширения за счет Сиэтла и Лас-Вегаса. Обозреватель Билл Симмонс снова предложил вместо этого подумать о снижении количества матчей.

«Можно было бы оставить 70-72 игры. Избавиться от 11% сезона. Потери были бы оправданы. Здоровая лига в перспективе окупилась бы.

Но они не просто оставят 82 матча, но и пойдут на расширение. Возьмут деньги – 6-7 миллиардов долларов за клуб. И это сделает лигу только хуже. Еще две сливающие сезон команды.

Если лиге так нравятся эти рынки, нужно пойти на серьезное обсуждение и переместить два клуба.

Все дело в жадности», – заключил Симмонс .