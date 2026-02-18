Билл Симмонс о потенциальном расширении НБА: «Еще две сливающие команды. Если так нравятся рынки, перенесите два клуба»
Билл Симмонс раскритиковал инициативу НБА.
Лига обсуждает возможность расширения за счет Сиэтла и Лас-Вегаса. Обозреватель Билл Симмонс снова предложил вместо этого подумать о снижении количества матчей.
«Можно было бы оставить 70-72 игры. Избавиться от 11% сезона. Потери были бы оправданы. Здоровая лига в перспективе окупилась бы.
Но они не просто оставят 82 матча, но и пойдут на расширение. Возьмут деньги – 6-7 миллиардов долларов за клуб. И это сделает лигу только хуже. Еще две сливающие сезон команды.
Если лиге так нравятся эти рынки, нужно пойти на серьезное обсуждение и переместить два клуба.
Все дело в жадности», – заключил Симмонс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
1)тогда бы уменьшились зарплаты, потому что владельцы не получат 5-6 домашних матчей, а игроки против(зачем получать меньше, когда можно меньше играть,пропуская из-за травм)
2)тогда рекорды сложнее отслеживать, а циферки - это вокруг чего вертится лига
Скорее лига засушит темп через изменение судейства, чем откажутся от 82 матчей или 48-минутного формата матчей
Здоровая лига - это не сливающая. Разве нет? А если нет, то какая тогда "здоровая"?
И если он предлагает 70-72 матча не для борьбы со сливом сезона, то тогда для чего? Тут нет другого объяснения, зачем именно сокращать матчи, кроме как избегать танкинга.
Хватить толочь воду в ступе, верните уже Суперсоникс!
P.S. Разумеется, сокращать надо после того, как Леброн закончит, чтобы его рекорды никто не побил😄