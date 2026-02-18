  • Спортс
Девин Букер: «Давно твердят, что я перестраиваюсь в сторону розыгрыша, но я просто всегда склоняюсь к правильным решениям»

Девин Букер прокомментировал эволюцию своей игры.

C 2020 года до прошлого сезона включительно средние показатели передач защитника «Финикса» Девина Букера постоянно росли, а количество попыток с игры незначительно уменьшалось.  Защитника спросили об изменениях в его стиле.

«Об этом твердят годами. Что я перестраиваюсь в сторону розыгрыша. Но рано или поздно до людей дойдет.

Я просто всегда склоняюсь к правильным решениям. Если 2 человека стягиваются на меня, действую нужным образом. Это верно для НБА, Олимпиады, Матча всех звезд. Естественное состояние моего баскетбола», – поделился Букер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Девина Букера, соцсети CantGuardBook
