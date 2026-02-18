Седрик Кауард: «У Амена Томпсона невероятные навыки и инстинкты в защите, рискует, но остается перед тобой»
Седрик Кауард высоко оценил Амена Томпсона.
22-летний новичок «Мемфиса» Седрик Кауард рассказал, кто из опекавших его игроков доставил больше всего проблем.
«С Джейденом Макдэниэлсом было тяжело. 206 см, габаритный, очень сильно мешает.
И Амен Томпсон. Первая защитная сборная, все понятно. Защитные навыки, инстинкты – все вместе это делает его очень трудным соперником. Он рискует, но это не тот риск. Идет на перехват, ты думаешь, что сделал его, но он по-прежнему остается перед тобой. Он понимает свои возможности и пользуется ими.
Невероятно умелый игрок с очень высоким защитным IQ», – признался Кауард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем