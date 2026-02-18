Карлик Джонс вернется на площадку в матче «Партизана» против «Фенербахче» на следующей неделе
Карлик Джонс завершает реабилитацию.
Разыгрывающий «Партизана» Карлик Джонс пропустил 4 месяца из-за перелома в стопе. Баскетболист близок к возвращению в состав.
«Он проводит полноценные тренировки с командой. Думаю, будет готов после Кубка Корача. Ожидаю его выхода в игре с «Фенербахче» в Стамбуле», – заявил Жоан Пеньярройя.
Матч пройдет 25 февраля.
До травмы Джонс набирал 11,4 очка, 2,6 подбора и 5,2 передачи в среднем в Евролиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
УРА НАКОНЕЦ-ТО
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем