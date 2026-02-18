1

Карлик Джонс вернется на площадку в матче «Партизана» против «Фенербахче» на следующей неделе

Карлик Джонс завершает реабилитацию.

Разыгрывающий «Партизана» Карлик Джонс пропустил 4 месяца из-за перелома в стопе. Баскетболист близок к возвращению в состав.

«Он проводит полноценные тренировки с командой. Думаю, будет готов после Кубка Корача. Ожидаю его выхода в игре с «Фенербахче» в Стамбуле», – заявил Жоан Пеньярройя.

Матч пройдет 25 февраля.

До травмы Джонс набирал 11,4 очка, 2,6 подбора и 5,2 передачи в среднем в Евролиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
logoФенербахче
травмы
logoЕвролига
logoПартизан
Жоан Пеньярройя
Карлик Джонс
1 комментарий
УРА НАКОНЕЦ-ТО
Рекомендуем