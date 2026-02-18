0

ACB. «Бильбао» победил «Гран-Канарию» в овертайме

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошел один матч.

«Гран-Канария» уступила «Бильбао» в овертайме.

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 18-2, Валенсия – 15-5, Мурсия – 14-6, Барселона –14-6, Баскония – 13-6, Уникаха – 13-7, Тенерифе – 12-8, Ховентуд – 12-8, Бильбао – 12-9, Жирона – 10-10, Бреоган – 8-12, Форса Льейда – 8-12, Манреса – 8-12, Гран-Канария – 7-13, Сарагоса – 6-14, Андорра – 5-15, Сан-Пабло Бургос – 4-16, Гранада – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoчемпионат Испании
logoГран-Канария
logoБильбао
результаты
