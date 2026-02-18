Дончич поддержал сдержанный подход «Лейкерс» во время дедлайна (Макменамин)

Известна реакция Дончича на нежелание «Лейкерс» усиливать состав.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич поддержал сдержанный подход организации к дедлайну обменов, пишет инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Словенец понимает нацеленность клуба на «долгосрочную перспективу».

Отмечается, что Дончич также не настаивал на приобретении «Лейкерс » суперзвезды на тот случай, когда Леброн Джеймс покинет команду.

Перед дедлайном 5 февраля «озерники» обменяли Гэйба Винсента и выбор во втором раунде драфта в «Атланту» на Люка Кеннарда . Калифорнийцы также не проявили активности на рынке выкупленных игроков.