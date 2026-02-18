3

Дончич поддержал сдержанный подход «Лейкерс» во время дедлайна (Макменамин)

Известна реакция Дончича на нежелание «Лейкерс» усиливать состав.

Звезда «Лейкерс» Лука Дончич поддержал сдержанный подход организации к дедлайну обменов, пишет инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Словенец понимает нацеленность клуба на «долгосрочную перспективу».

Отмечается, что Дончич также не настаивал на приобретении «Лейкерс» суперзвезды на тот случай, когда Леброн Джеймс покинет команду.

Перед дедлайном 5 февраля «озерники» обменяли Гэйба Винсента и выбор во втором раунде драфта в «Атланту» на Люка Кеннарда. Калифорнийцы также не проявили активности на рынке выкупленных игроков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
