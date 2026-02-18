Единая лига ВТБ. ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ в овертайме, 28 очков Никиты Михайловского не помогли «Самаре» обыграть «Пари НН»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Дабл-дабл (28+11) Никиты Михайловского не спас «Самару» от поражения в матче с «Пари НН». ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ, одолев соперника в овертайме. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 25-2, УНИКС – 24-3, Зенит – 18-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-15, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 11-16, Пари Нижний Новгород – 8-20, Автодор – 5-23, Самара – 2-26. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.