Единая лига ВТБ. ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ в овертайме, 28 очков Никиты Михайловского не помогли «Самаре» обыграть «Пари НН»
Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
Дабл-дабл (28+11) Никиты Михайловского не спас «Самару» от поражения в матче с «Пари НН».
ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ, одолев соперника в овертайме.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 25-2, УНИКС – 24-3, Зенит – 18-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-15, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 11-16, Пари Нижний Новгород – 8-20, Автодор – 5-23, Самара – 2-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
когда надо - не может попасть штрафной (это вообще че было в начале овертайма, не у Антониуса правда но 4 промаха подряд это сильно)
а когда надо - смазать в концовке не может))