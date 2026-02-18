  • Спортс
  • Единая лига ВТБ. ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ в овертайме, 28 очков Никиты Михайловского не помогли «Самаре» обыграть «Пари НН»
30

Единая лига ВТБ. ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ в овертайме, 28 очков Никиты Михайловского не помогли «Самаре» обыграть «Пари НН»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

Дабл-дабл (28+11) Никиты Михайловского не спас «Самару» от поражения в матче с «Пари НН».

ЦСКА вырвал победу у МБА-МАИ, одолев соперника в овертайме.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 25-2, УНИКС – 24-3, Зенит – 18-9, Локомотив-Кубань – 19-10, Бетсити Парма – 16-12, Уралмаш – 12-15, МБА-МАИ – 12-16, Енисей – 11-16, Пари Нижний Новгород – 8-20, Автодор – 5-23, Самара – 2-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБК Пари Нижний Новгород
logoСамара
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЦСКА
logoМБА-МАИ
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так и не нашёл трансляцию матча МБА-ЦСКА, на каналах холдинга МатчТВ. Ни основной канал, ни Матч Игра, ни Матч Страна не транслировали игру. На основном канале конечно мордобой в это время показывали.
Ответ Вадим flanec
Так и не нашёл трансляцию матча МБА-ЦСКА, на каналах холдинга МатчТВ. Ни основной канал, ни Матч Игра, ни Матч Страна не транслировали игру. На основном канале конечно мордобой в это время показывали.
Установите на смартфон приложение Единой Лиги ВТБ и вопрос решится полностью, там показывают абсолютно все матчи
Ответ Vastich
Установите на смартфон приложение Единой Лиги ВТБ и вопрос решится полностью, там показывают абсолютно все матчи
Ну на смартфтне я и без приложения лиги ВТБ посмотрю, а хотелось бы на большом экране посмотреть.
у Кливленда все не слава богу
когда надо - не может попасть штрафной (это вообще че было в начале овертайма, не у Антониуса правда но 4 промаха подряд это сильно)
а когда надо - смазать в концовке не может))
Кулагин король клатчей
Ответ zastup
Кулагин король клатчей
нет просто идинал ту пой
Ответ zastup
нет просто идинал ту пой
А для термина идинал какое проверочное слово?
Личутин подтвердил свой класс Суперлиги.
Ответ Roxy and Foxy
Личутин подтвердил свой класс Суперлиги.
Да уж ....Была б у Личутина фамилия Тримбл такой фол в нападении не свистнули бы)))
Ответ Конёк Горбунок
Да уж ....Была б у Личутина фамилия Тримбл такой фол в нападении не свистнули бы)))
Мело за пять фолов посадили так что не надо ля ля!
Ух..молодцы армейцы
Да Кулагин вышел … и потопил этот подбитый корабль … лучше бы раньше отфолился
Удивительное свойство у коней: спасаться из любой задницы
ЦСКА с победой но так играть нельзя! Будь соперник повыше классом нас бы не отпустил! Мело игру провалил смазал кучу штрафных и сел за пять фолов! Да и остальные не лучше за исключением Каспера! Спаситель наш! А тренеру надо провести серьезный разговор с командой ибо нельзя так бросать играть с каким бы счётом не вели!
Не в первый раз ЦСКА разбазаривает +17
Рекомендуем