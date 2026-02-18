Дрэймонд Грин знает, что этот сезон может стать для него последним в «Голден Стэйт» (Фриделл)

Дреймонд Грин чувствует, куда дует ветер.

Ветеран «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин знает, что сезон-2025/26 может стать для него последним в команде.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Ник Фриделл.

Отмечается, что Грин столкнулся с большой неопределенностью перед недавним дедлайном, но все же остался в «Уорриорз».

У Дрэймонда все еще есть опция игрока на следующий сезон на сумму 27,7 миллиона долларов. Но даже если Грин воспользуется ей, это не помешает «воинам» обменять его в межсезонье.

В марте 4-кратному чемпиону исполнится 36 лет. Он набирает 8,6 очка, 5,7 подбора и 5,2 передачи за игру с линейкой 42/33/71.