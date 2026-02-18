2

Дрэймонд Грин знает, что этот сезон может стать для него последним в «Голден Стэйт» (Фриделл)

Дреймонд Грин чувствует, куда дует ветер.

Ветеран «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин знает, что сезон-2025/26 может стать для него последним в команде.

Об этом сообщает обозреватель The Athletic Ник Фриделл.

Отмечается, что Грин столкнулся с большой неопределенностью перед недавним дедлайном, но все же остался в «Уорриорз».

У Дрэймонда все еще есть опция игрока на следующий сезон на сумму 27,7 миллиона долларов. Но даже если Грин воспользуется ей, это не помешает «воинам» обменять его в межсезонье. 

В марте 4-кратному чемпиону исполнится 36 лет. Он набирает 8,6 очка, 5,7 подбора и 5,2 передачи за игру с линейкой 42/33/71.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
logoГолден Стэйт
logoДрэймонд Грин
logoНБА
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин хочет стать комиссионером НБА
17 февраля, 08:11
«Я должен играть на максимуме после 20 минут бросков?» Дрэймонд Грин объяснил низкую интенсивность Матча всех звезд насыщенной программой уикенда
15 февраля, 20:26
Дрэймонд Грин: «Треть лиги «сливает». Все хотят быть новыми чемпионами с маленького рынка. Но ими будут «Сперс»
13 февраля, 16:25
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
6 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
22 минуты назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
33 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
6 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
54 минуты назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем