3

Джей Би Бикерстафф: «Не думал, что через 1,5 года после начала работы будем на первом месте»

Джей Би Бикерстафф поделился эмоциями от прогресса «Пистонс».

«Детройт» демонстрирует очевидный рост в этом сезоне, занимая 1-е место на Востоке. Главный тренер Джей Би Бикерстафф возглавил команду перед началом прошлого чемпионата.

«Когда проводишь с коллективом каждый день, понимаешь уровень потенциала. Не думал, что через 1,5 года после начала работы мы будем на первом месте, а я буду тренировать на Матче всех звезд. Хотя, конечно, понимал, что мы будем расти и становиться лучше, у нас были для этого необходимые компоненты.

Самое важное для меня – это доверие к Траджану Лэнгдону. Он очень хорошо понимает команду и принципы построения ростера. Не самые заметные шаги, которые он предпринял за эти два сезона, помогли нам подняться на новый уровень. Верю в его планы и задумки.

Мы целиком сосредоточены на процессе. Говорим об этом каждый день. Это позволяет справляться с эмоциональными горками. На отрезке в 10 матчей многое может измениться. Надо думать только о нынешнем моменте, это позволяет становиться лучше, преодолевая конкретные преграды», – заключил Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
С этим и интересно американские Лиги. Оклахома и Детройт побывали на дне таблицы три года назад но щас они возглавляют свои конференции
Оклахома 3 года назад 40-42 закончила.
А Детройт в перестройке с 2019 сидел..
Сезон 2021-2022. Оклахома завершила сезон на дне таблицы. В том году они проиграли Мемфис самым крупным счётом в истории.
