Кейтлин Кларк об отказе Леброна от печенья с шоколадом: «Предпочла бы завершить карьеру»

Кейтлин Кларк в шоке от решения Леброна.

Суперзвезда женской НБА Кейтлин Кларк отреагировала на новость об отказе Леброна Джеймса от печенья с шоколадной крошкой.

41-летний игрок «Лейкерс » сделал это, чтобы привести себя в форму и вернуться на площадку после травмы.

«Предпочла бы завершить карьеру, чем пошла на такое.

Это и делает его тем, кто он есть», – написала баскетболистка «Индианы » в комментариях к новости.