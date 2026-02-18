Кейтлин Кларк об отказе Леброна от печенья с шоколадом: «Предпочла бы завершить карьеру»
Кейтлин Кларк в шоке от решения Леброна.
Суперзвезда женской НБА Кейтлин Кларк отреагировала на новость об отказе Леброна Джеймса от печенья с шоколадной крошкой.
41-летний игрок «Лейкерс» сделал это, чтобы привести себя в форму и вернуться на площадку после травмы.
«Предпочла бы завершить карьеру, чем пошла на такое.
Это и делает его тем, кто он есть», – написала баскетболистка «Индианы» в комментариях к новости.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кейтлин няшка.
Поэтому тебя и сравнили с Притчардом :0
Поэтому ты притчард а не леброн
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем