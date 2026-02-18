Джейсон Тейтум: «Все еще не принял решение по поводу того, вернусь ли в этом сезоне»

Возвращение Джейсона Тейтума пока под вопросом.

Инсайдер Рамона Шелберн опровергает слухи о скором выходе Джейсона Тейтума на площадку. Форвард продолжает реабилитацию после разрыва ахилла в прошлом плей-офф.

«Связалась с Джейсоном Тейтумом, и он сказал, что все еще не принял решение по поводу того, вернется ли в этом сезоне.

Он хочет сделать все правильно с первого раза. Никто в «Бостоне » не собирается оказывать на него давление. Говорилось о тренировочной игре. Но она была всего одна. Впереди еще много шагов, чтобы уверенно подойти к матчу.

Это была очень серьезная травма. На отметке в 40 недель именно его действия и решения дают ему возможность сознательно сделать этот выбор. Операция на следующий день после травмы и интенсивность реабилитации», – поделилась Шелберн.