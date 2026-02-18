9

Кон Книппел хотел бы сыграть 1 на 1 с Иисусом Христом

Новичок «Хорнетс» Кон Книппел назвал Иисуса Христа, отвечая на вопрос, с кем из исторических личностей он хотел бы сыграть один на один.

«Наверное, он справился бы со мной. Думаю, это было бы круто.

Хотя, конечно, поговорить с ним было бы еще лучше», – заявил 20-летний Книппел.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoКон Книппел
logoШарлотт
logoНБА
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
с Джизасом Шаттлсвортом?
Ответ Рахон Р.
с Джизасом Шаттлсвортом?
Если он сын Года Шэммгода
Ответ Рахон Р.
с Джизасом Шаттлсвортом?
Я первый написал, но, по ходу, никто не понял.
Немного не успел Кон, ведь Джордан совсем недавно продал Хорнетс, а так была бы наверное такая возможность
Из области чёрного юмора.

Твоё желание будет реализовано. Игра завтра.

Тьфу-тьфу-тьфу. Кону крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ответ Дмитрий Рабко
Из области чёрного юмора. Твоё желание будет реализовано. Игра завтра. Тьфу-тьфу-тьфу. Кону крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Иисус добр и всемогущий
И вместо того чтоб забрать его, он бы пришел сам в этот мир!!!
"исторических личностей" 😃✌️
То есть с Рэем Алленом?
Обыграл бы с Божьей помощью
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Купер Флэгг сохранил 1-ю строчку, Максим Рейно ворвался в Топ-5
11 февраля, 15:16
Джерри Энгельманн: «Кон Книппел будет в Топ-20 или даже Топ-10 НБА в следующей декаде, 4-й лучший новичок за 30 лет»
11 февраля, 09:33
Кон Книппел быстрее всех новичков текущего сезона набрал 1000 очков
10 февраля, 06:32
Дэмиан Лиллард, Девин Букер и еще шесть игроков стали участниками конкурса трехочковых бросков
8 февраля, 20:24
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
6 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
22 минуты назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
33 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
6 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
54 минуты назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем