Кон Книппел хотел бы сыграть 1 на 1 с Иисусом Христом
Новичок «Хорнетс» Кон Книппел назвал Иисуса Христа, отвечая на вопрос, с кем из исторических личностей он хотел бы сыграть один на один.
«Наверное, он справился бы со мной. Думаю, это было бы круто.
Хотя, конечно, поговорить с ним было бы еще лучше», – заявил 20-летний Книппел.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Твоё желание будет реализовано. Игра завтра.
Тьфу-тьфу-тьфу. Кону крепкого здоровья и долгих лет жизни.
И вместо того чтоб забрать его, он бы пришел сам в этот мир!!!