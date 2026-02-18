Кон Книппел хотел бы сыграть 1 на 1 с Иисусом Христом

Новичок «Хорнетс» Кон Книппел назвал Иисуса Христа, отвечая на вопрос, с кем из исторических личностей он хотел бы сыграть один на один.

«Наверное, он справился бы со мной. Думаю, это было бы круто.

Хотя, конечно, поговорить с ним было бы еще лучше», – заявил 20-летний Книппел.