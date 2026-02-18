Стивен Эй Смит: «Если Бен Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать. Главный вор в истории НБА»
Стивен Эй Смит прошелся по Бену Симмонсу.
Телеведущий Стивен Эй Смит критически отозвался о приостановившем баскетбольную карьеру Бене Симмонсе.
«Пока существует моя программа First Take, Бену Симмонсу будет прилетать. И я не собираюсь извиняться за свои слова. Главный вор в истории НБА.
Мы говорим о человеке, который отказывался бросать чертов баскетбольный мяч. Самый крупный мошенник.
Если Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать», – констатировал журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
а ты не вор? за балабольство и раскладывание пасьянса во время финала платят сто миллионов долларов
Ну как бы к нему не относились, чувак создает инфошум, востребован на рынке и сам клепает новости. Вот что-что а делать шоу этот мужик умеет
Ну так и Беня инфошума насоздавал дай бог
Стивен Эй Смит довольно странный персонаж, редко вещающий что-то дельное, но тут я с ним согласен. История Бена Симмонса и его странных попаданий на МВЗ, целых трех, это просто главная афёра века. В этом Смит и многие другие журналисты и пиарщики участвовали напрямую, заранее провозглашая это недоразумение звездой и понятна их досада теперь. Надо же так обмануться в этом чуде-чудном. "Новый ЛеБрон!" - провозглашали они. "Он станет лучше меня!" - провозглашал сам Лёба.
ой да ладно, чувак хоть звездой был, то психологических проблем. хватает и других и вправду мошенников. Ларри Сандерс например - тип после жирного контракта просто надел белые штаны и пошел всех месить в клубе. и никакого баскетбола
Бенька никогда не был звездой по факту, в том и дело)
После того видео в клубе, Сандерса надо было звать в Шоу на льду. Он бы там гармонично смотрелся)
Странно что Фила после дедлайна не подписывает его)
Вспоминается ролик. Большой мусорный бак плывет вниз по течению быстрой реки и комментарии дикторов филадельфийского телевидения: "Бен Симмонс срочно покидает Филадельфию". Это было в период, когда он устроил байкот с требованием, чтобы его обменяли.)
Если долго сидеть у реки, обязательно проплывет труп врага. Недаром же писали что он помирился с Эмбиидом)
