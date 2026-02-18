Стивен Эй Смит: «Если Бен Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать. Главный вор в истории НБА»

Стивен Эй Смит прошелся по Бену Симмонсу.

Телеведущий Стивен Эй Смит критически отозвался о приостановившем баскетбольную карьеру Бене Симмонсе .

«Пока существует моя программа First Take, Бену Симмонсу будет прилетать. И я не собираюсь извиняться за свои слова. Главный вор в истории НБА .

Мы говорим о человеке, который отказывался бросать чертов баскетбольный мяч. Самый крупный мошенник.

Если Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать», – констатировал журналист.