  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит: «Если Бен Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать. Главный вор в истории НБА»
15

Стивен Эй Смит: «Если Бен Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать. Главный вор в истории НБА»

Стивен Эй Смит прошелся по Бену Симмонсу.

Телеведущий Стивен Эй Смит критически отозвался о приостановившем баскетбольную карьеру Бене Симмонсе.

«Пока существует моя программа First Take, Бену Симмонсу будет прилетать. И я не собираюсь извиняться за свои слова. Главный вор в истории НБА.

Мы говорим о человеке, который отказывался бросать чертов баскетбольный мяч. Самый крупный мошенник.

Если Симмонс пробежит рядом с баскетбольной ареной, его следует арестовать», – констатировал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoБен Симмонс
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а ты не вор? за балабольство и раскладывание пасьянса во время финала платят сто миллионов долларов
Ответ sqr_dv
а ты не вор? за балабольство и раскладывание пасьянса во время финала платят сто миллионов долларов
Ну как бы к нему не относились, чувак создает инфошум, востребован на рынке и сам клепает новости. Вот что-что а делать шоу этот мужик умеет
Ответ totocash
Ну как бы к нему не относились, чувак создает инфошум, востребован на рынке и сам клепает новости. Вот что-что а делать шоу этот мужик умеет
Ну так и Беня инфошума насоздавал дай бог
Стивен Эй Смит довольно странный персонаж, редко вещающий что-то дельное, но тут я с ним согласен. История Бена Симмонса и его странных попаданий на МВЗ, целых трех, это просто главная афёра века. В этом Смит и многие другие журналисты и пиарщики участвовали напрямую, заранее провозглашая это недоразумение звездой и понятна их досада теперь. Надо же так обмануться в этом чуде-чудном. "Новый ЛеБрон!" - провозглашали они. "Он станет лучше меня!" - провозглашал сам Лёба.
ой да ладно, чувак хоть звездой был, то психологических проблем. хватает и других и вправду мошенников. Ларри Сандерс например - тип после жирного контракта просто надел белые штаны и пошел всех месить в клубе. и никакого баскетбола
Ответ F1amberg
ой да ладно, чувак хоть звездой был, то психологических проблем. хватает и других и вправду мошенников. Ларри Сандерс например - тип после жирного контракта просто надел белые штаны и пошел всех месить в клубе. и никакого баскетбола
Бенька никогда не был звездой по факту, в том и дело)
Ответ F1amberg
ой да ладно, чувак хоть звездой был, то психологических проблем. хватает и других и вправду мошенников. Ларри Сандерс например - тип после жирного контракта просто надел белые штаны и пошел всех месить в клубе. и никакого баскетбола
После того видео в клубе, Сандерса надо было звать в Шоу на льду. Он бы там гармонично смотрелся)
Странно что Фила после дедлайна не подписывает его)
Ответ Tim Timson
Странно что Фила после дедлайна не подписывает его)
Вспоминается ролик. Большой мусорный бак плывет вниз по течению быстрой реки и комментарии дикторов филадельфийского телевидения: "Бен Симмонс срочно покидает Филадельфию". Это было в период, когда он устроил байкот с требованием, чтобы его обменяли.)
Ответ evgen98
Вспоминается ролик. Большой мусорный бак плывет вниз по течению быстрой реки и комментарии дикторов филадельфийского телевидения: "Бен Симмонс срочно покидает Филадельфию". Это было в период, когда он устроил байкот с требованием, чтобы его обменяли.)
Если долго сидеть у реки, обязательно проплывет труп врага. Недаром же писали что он помирился с Эмбиидом)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»
18 февраля, 05:55
Стивен Эй Смит: «Леброн не завершит в этом году. Он не уйдет без чествования»
17 февраля, 07:38
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс фактически погубил конкурс данков»
16 февраля, 17:43
В сети нашли предполагаемый фейк-аккаунт Кевина Дюрэнта, с которого он поливал грязью Стефена Карри и других игроков
16 февраля, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
5 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
21 минуту назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
32 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
5 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
53 минуты назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем