  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стивен Эй Смит о противостоянии «Детройта» и «Никс»: «Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя»
1

Стивен Эй Смит о противостоянии «Детройта» и «Никс»: «Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя»

Стивен Эй Смит беспокоится за «Нью-Йорк» в плей-офф.

«Никс» выбили «Пистонс» в первом раунде прошлого плей-офф. Теперь «Детройт» идет на 1-м месте на Востоке со вторым результатом в лиге. Известный фанат «Нью-Йорка» телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу возможного противостояния в этом году.

«Детройт» заставляет меня нервничать. Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя. «Детройт» идет за головой «Нью-Йорка».

Скажите им, что их не будет в финале – и они это проглотят. Если только не вылетят от «Никс». Они показали этот настрой на площадке.

Что будет, если кто-то из основных игроков «Нью-Йорка» вылетит с травмой? Где Кларксоны, Колеки и другие парни, которые должны были показать свою полезность? Все это меня беспокоит. Все еще считаю «Никс» фаворитами, потому что полагаю, что они найдут решение. И верю в Джейлена Брансона.

Но «Детройт» здесь, «Нью-Йорку» нужно серьезно отнестись к нему и прекращать проигрывать в одну калитку (0-2 по сезону). Хотя бы покажите близкую борьбу», – пожаловался ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoСтивен Эй Смит
logoНью-Йорк
logoДжордан Кларксон
logoДжейлен Брансон
logoНБА
logoДетройт
logoТайлер Колек
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»
18 февраля, 05:55
Джейлен Брансон: «Восточная конференция сильнее, чем люди о ней думают»
17 февраля, 14:45
«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся в Топ-2, Кавай Ленард вошел в десятку
13 февраля, 13:40
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» крупно уступил УНИКСу
5 минут назад
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
21 минуту назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
32 минуты назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
5 минут назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
53 минуты назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
сегодня, 14:20
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем