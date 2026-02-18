Стивен Эй Смит о противостоянии «Детройта» и «Никс»: «Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя»
«Никс» выбили «Пистонс» в первом раунде прошлого плей-офф. Теперь «Детройт» идет на 1-м месте на Востоке со вторым результатом в лиге. Известный фанат «Нью-Йорка» телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу возможного противостояния в этом году.
«Детройт» заставляет меня нервничать. Есть разница между просто хорошей командой и командой, которая нацелилась именно на тебя. «Детройт» идет за головой «Нью-Йорка».
Скажите им, что их не будет в финале – и они это проглотят. Если только не вылетят от «Никс». Они показали этот настрой на площадке.
Что будет, если кто-то из основных игроков «Нью-Йорка» вылетит с травмой? Где Кларксоны, Колеки и другие парни, которые должны были показать свою полезность? Все это меня беспокоит. Все еще считаю «Никс» фаворитами, потому что полагаю, что они найдут решение. И верю в Джейлена Брансона.
Но «Детройт» здесь, «Нью-Йорку» нужно серьезно отнестись к нему и прекращать проигрывать в одну калитку (0-2 по сезону). Хотя бы покажите близкую борьбу», – пожаловался ведущий.