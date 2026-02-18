Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс»

Стивен Эй Смит прокомментировал ожидания от «Бостона».

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит высказался по поводу шансов «Селтикс» на финал от Востока.

«Не думаю, что они настолько опасны. Уважаю их, очень хорошо отношусь к Джейлену Брауну . Он всегда был второй опцией, но ответил на травму Тейтума почти 30 очками в среднем.

Но если смотреть на ростер команды дальше, никто особо не привлекает внимания. Конечно, можно отметить Пэйтона Притчарда . Но по большому счету еще до травмы Тейтума они уступали серию «Нью-Йорку » и должны были проиграть в шести матчах, это факт. И теперь я должен полагать, что они стали лучше без Тейтума ?

Не думаю, что «Селтикс» справятся с «Пистонс», «Никс» или нынешними «Кавальерс» с Джеймсом Харденом. Они четвертые на Востоке», – заключил ведущий.