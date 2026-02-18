Джарен Джексон перенес операцию на левом колене и будет обследован через 4 недели

«Юта» получит информацию о восстановлении Джарена Джексона через месяц.

Форвард «Юты» Джарен Джексон успешно перенес операцию на левом колене во вторник. Баскетболист приступил к реабилитации.

Медики проведут обследование через 4 недели, чтобы скорректировать прогноз по срокам восстановления игрока.

Ранее ожидалось, что Джексон пропустит остаток сезона. Форвард перешел в «Джаз» из «Мемфиса» перед дедлайном.