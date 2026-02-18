Джини Басс о продаже «Лейкерс»: «Дело в величии клуба, нужны ресурсы. Мой отец хотел бы этого»

Джини Басс защитила сделку с Марком Уолтером.

Семья Басс продала «Лейкерс» Марку Уолтеру после долгих лет внутреннего конфликта. Джини Басс позитивно отозвалась о сделке.

«Моему отцу было важно, чтобы «Лейкерс» оставались на вершине НБА . Для этого нужны ресурсы. Все должны двигать клуб вперед. Он хотел бы этого для «Лейкерс », потому что клуб – его наследие.

Мои родственники были вовлечены в это решение. Дело в величии «Лейкерс», которого ожидают фанаты. Нужны ресурсы и четкое направление движения.

У всех членов моей семьи разные мнения, но у нас своя жизнь, в которой мы сами будем определять свои занятия. Это лучшее решение для нас шестерых.

Я согласилась провести 5 лет в роли управляющей. Мы с Марком Уолтером довольны нынешним состоянием вещей. Ожидаю успеха. Никуда не ухожу», – рассказала Джини Басс.

«Не думаю, что отец был бы рад тому, как все сложилось», – не согласилась ее сестра Джени Басс.