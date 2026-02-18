Дэнни Грин о дуэте Адетокумбо – Дончич в «Лейкерс»: «Не уверен, что это сработает»

Дэнни Грин оценил возможный переход Адетокумбо в «Лейкерс».

Чемпион НБА Дэнни Грин сомневается в целесообразности возможного перехода Янниса Адетокумбо в «Лейкерс ».

Сообщалось, что калифорнийский клуб считает себя претендентом на греческую звезду.

«Не уверен, подойдет ли это Яннису и Луке . Я скептически относился даже к объединению Луки с Леброном .

При том, что Леброн – баскетболист с высоким IQ, больше ориентирован на пасы. Яннису же нужен мяч, он больше игрок, предпочитающий быстрые атаки. Лука больше играет в позиционном нападении, замедляя темп, но ему тоже нужен мяч. Когда я впервые услышал об этом, то был в восторге, но сработает ли это на самом деле?

Я не знаю, до конца не понял, как к этому относиться, но есть сомнения, что у этой затеи есть смысл», – признался экс-игрок «озерников».