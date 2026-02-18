  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»
20

Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»

Крис Пол до сих пор не пришел в себя после расставания с «Клипперс».

Завершивший карьеру Крис Пол привел некоторые детали расставания с «Клипперс».

«Я сказал Тайрону Лю и Лоуренсу Фрэнку, что хотел бы завершить карьеру в «Клипперс». В начале сезона Фрэнк прислал мне статью о том, насколько хороши мои лидерские качества… Я был чрезвычайно благодарен за то, что меня взяли. Вы видели, как я был взволнован, когда вернулся. Я знал, что это будет мой последний сезон, и я буду играть перед своей семьей.

До сих пор не могу это осознать. Пытаюсь понять, как до этого дошло. Я верю в общение. Во время тренировочного лагеря я некоторое время разговаривал с одним из товарищей по команде, а затем, как только я зашел в столовую, кто-то подошел и сказал мне, что они не хотят, чтобы я раздавал игрокам советы.

До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. Потом он отправил меня домой. Перед тем как выйти из комнаты, я спросил его: «Ты же говорил, что организуешь мне встречу с Лю, не так ли?» Он ответил: «Извини, я не смог этого сделать. Возвращайся домой», – поделился Пол.


 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoНБА
Лоуренс Фрэнк
logoТайрон Лю
logoКрис Пол
logoКлипперс
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну одно дело быть ментором для молодежи, а другое вмешиваться в тренировочный процесс и говорить типа пацы всё херня, слушай меня. Вполне возможно именно из-за этого его и отправили домой
Вот бы услышать ещё вторую сторону, чтобы объективно оценивать
Ответ boller_73
Вот бы услышать ещё вторую сторону, чтобы объективно оценивать
А тут слова не нужны. Нужно посмотреть баланс побед поражений до и после отправки Пола на пенсию.
Ответ Артем Андреев
А тут слова не нужны. Нужно посмотреть баланс побед поражений до и после отправки Пола на пенсию.
Отчасти соглашусь, но у клипперс тогда действительно трудные времена были, там играл один Харден, Коллинз сидел на травме, Джонс тоже, кавай начал возвращаться только в последние игры Криса
В целом после отстранения Криса они проиграли 6 подряд, а потом уже пошел камбек и кавай включил режим убийцы
Так что не все так однозначно, хотя нельзя никак отрицать что Крис реально токсичен
Строит из себя невинную овечку. Вероятно он переоценил свой авторитет и значимость, действительно стоило меньше открывать рот там где не просят. Если его "учения жизни" работали в Сан-Антонио где молодёжь его видно слушала с открытым ртом, то в такой возрастной команде как Клипперс где костяк был из таких опытных игроков как Кавай, Харден, Зубац, Брук Лопес, Батюм, его нравоучения были никому не интересны, вероятно даже очень сильно мешали. Судя по результатам это так и было.
Ответ scorp19
Строит из себя невинную овечку. Вероятно он переоценил свой авторитет и значимость, действительно стоило меньше открывать рот там где не просят. Если его "учения жизни" работали в Сан-Антонио где молодёжь его видно слушала с открытым ртом, то в такой возрастной команде как Клипперс где костяк был из таких опытных игроков как Кавай, Харден, Зубац, Брук Лопес, Батюм, его нравоучения были никому не интересны, вероятно даже очень сильно мешали. Судя по результатам это так и было.
Хватит оскорблять Спёрс. Сохан так наслушался и проникся, что даже не обменяли. Просто выкинули из команды.
Ответ ivan petrov
Хватит оскорблять Спёрс. Сохан так наслушался и проникся, что даже не обменяли. Просто выкинули из команды.
И у Вемби тромбоз из-за Пола случился. А еще пожары в ЛА тоже от его токсичности.
В сеть слили видео с тренировки Клипперс, которое всё объясняет.Когда Лю, видимо не выдержав постоянного давления на процесс Криса Пола, берёт мяч и говорит: нафиг CP3, мы играем так.Вроде бы выглядело как шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.
Собственно поэтому в итоге Криса и попросили на выход.Он явно взял на себя не ту роль.
хахахах заслужил, советовал каваю как ему играть и что он всё делает не так наверное

PS хотя уверен что это харден всем нажаловался, он любит катить бочку на своих одноклубников а потом требовать обмена, как раз на одной позиции играют, и полу заметны все ошибки
Если кто-то в клубе не хочет, чтобы Крис Пол давал игрокам советы, то у меня к этим людям есть вопросы.
Ответ Сергей Пузанков
Если кто-то в клубе не хочет, чтобы Крис Пол давал игрокам советы, то у меня к этим людям есть вопросы.
Смотря какая фамилия у вас на майке.
Ответ Алекс Баландин
Смотря какая фамилия у вас на майке.
У меня Брайант)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лоуренс Фрэнк о расследовании НБА по поводу «Клипперс»: «Ничего нового с сентября, мы уверены в своей позиции»
11 февраля, 12:01
Пабло Торре: «Несколько менеджеров НБА рассматривают новый контракт Лоуренса Фрэнка как плату за молчание»
11 февраля, 08:24
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк о Кавае Ленарде: «Мы определенно видим сценарий, при котором он остается частью команды в будущем»
10 февраля, 13:52
«Клипперс» не будут торопиться с возвращением Дариуса Гарлэнда
9 февраля, 19:59
Рекомендуем
Главные новости
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
16 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
27 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» играет с УНИКСом
сегодня, 12:00Live
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
48 минут назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
55 минут назад
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Деян Радонич о победу над «Уралмашем»: «Даже при 21% реализации трехочковых мы контролировали игру все 40 минут»
19 февраля, 18:22
Рекомендуем