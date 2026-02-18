Крис Пол: «До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. До сих пор не могу все осознать»
Завершивший карьеру Крис Пол привел некоторые детали расставания с «Клипперс».
«Я сказал Тайрону Лю и Лоуренсу Фрэнку, что хотел бы завершить карьеру в «Клипперс». В начале сезона Фрэнк прислал мне статью о том, насколько хороши мои лидерские качества… Я был чрезвычайно благодарен за то, что меня взяли. Вы видели, как я был взволнован, когда вернулся. Я знал, что это будет мой последний сезон, и я буду играть перед своей семьей.
До сих пор не могу это осознать. Пытаюсь понять, как до этого дошло. Я верю в общение. Во время тренировочного лагеря я некоторое время разговаривал с одним из товарищей по команде, а затем, как только я зашел в столовую, кто-то подошел и сказал мне, что они не хотят, чтобы я раздавал игрокам советы.
До отстранения Фрэнк говорил, что выведет мой номер из обращения. Потом он отправил меня домой. Перед тем как выйти из комнаты, я спросил его: «Ты же говорил, что организуешь мне встречу с Лю, не так ли?» Он ответил: «Извини, я не смог этого сделать. Возвращайся домой», – поделился Пол.
В целом после отстранения Криса они проиграли 6 подряд, а потом уже пошел камбек и кавай включил режим убийцы
Так что не все так однозначно, хотя нельзя никак отрицать что Крис реально токсичен
Собственно поэтому в итоге Криса и попросили на выход.Он явно взял на себя не ту роль.
PS хотя уверен что это харден всем нажаловался, он любит катить бочку на своих одноклубников а потом требовать обмена, как раз на одной позиции играют, и полу заметны все ошибки
