3

Рик Карлайл о Кобе Брауне: «Универсальный игрок, много всего хорошего»

Рик Карлайл поделился впечатлениями от Кобе Брауна.

Кобе Браун перешел в «Индиану» в рамках обмена Ивицы Зубаца. Форвард провел 2 матча за новый клуб, набирая 6 очков, 6,5 подбора и 2 передачи за 23,5 минуты в среднем.

«Универсальный игрок. Может играть на 3-й и 4-й позициях. Мощный. Обороняется против целого ряда позиций. Отлично подбирает в нападении – мы будем активно использовать это. Здорово понимает игру. Много всего хорошего», – прокомментировал новобранца главный тренер Рик Карлайл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Индианы»
Прочитал сначала Кобе Брайант...
Ответ Дмитрий Ночвин
Прочитал сначала Кобе Брайант...
Кваме Брайант
Не насильник, уже хорошо
