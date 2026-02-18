Евролига обсудит возможность проведения Матча всех звезд
Евролига подумает над нововведением.
Инсайдер Андреа Кальцони сообщил, что на следующем собрании Евролига обсудит возможность организации Матча всех звезд.
Событие может состояться уже в следующем сезоне.
Майк Джеймс высказался по поводу новости: «Придется выступать, пока не получу вызов по совокупности достижений».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
