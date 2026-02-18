0

Евролига обсудит возможность проведения Матча всех звезд

Евролига подумает над нововведением.

Инсайдер Андреа Кальцони сообщил, что на следующем собрании Евролига обсудит возможность организации Матча всех звезд.

Событие может состояться уже в следующем сезоне.

Майк Джеймс высказался по поводу новости: «Придется выступать, пока не получу вызов по совокупности достижений».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Андреа Кальцони
