Евролига обсудит возможность проведения Матча всех звезд

Евролига подумает над нововведением.

Инсайдер Андреа Кальцони сообщил, что на следующем собрании Евролига обсудит возможность организации Матча всех звезд.

Событие может состояться уже в следующем сезоне.

Майк Джеймс высказался по поводу новости: «Придется выступать, пока не получу вызов по совокупности достижений».