Де’Энтони Мелтон о Порзингисе в «Уорриорз»: «Головная боль для многих соперников. Как Вембаньяма в «Сан-Антонио»

Игрок «Уорриорз» сравнил Порзингиса с Вембаньямой.

У защитника «Голден Стэйт » Де’Энтони Мелтона большие ожидания от перехода Кристапса Порзингиса в команду.

Обменянный перед дедлайном «большой» должен дебютировать после перерыва на Матч звезд.

«Головная боль для многих соперников, потому что им нечем отвечать. Посмотрите на «Сперс», у них есть Вемби , который часто играет на позиции центрового и со своим набором умений создает большие проблемы для соперников.

Присутствие Порзингиса на площадке даст нам преимущество в росте и множество мисматчей, которые так необходимы. Некоторые команды он будет буквально уничтожать, потому что они физически они с ним не смогут справиться», – считает Мелтон.