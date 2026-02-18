Де’Энтони Мелтон о Порзингисе в «Уорриорз»: «Головная боль для многих соперников. Как Вембаньяма в «Сан-Антонио»

  • Спортс
Игрок «Уорриорз» сравнил Порзингиса с Вембаньямой.

Игрок «Уорриорз» сравнил Порзингиса с Вембаньямой.

У защитника «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтона большие ожидания от перехода Кристапса Порзингиса в команду.

Обменянный перед дедлайном «большой» должен дебютировать после перерыва на Матч звезд.

«Головная боль для многих соперников, потому что им нечем отвечать. Посмотрите на «Сперс», у них есть Вемби, который часто играет на позиции центрового и со своим набором умений создает большие проблемы для соперников.

Присутствие Порзингиса на площадке даст нам преимущество в росте и множество мисматчей, которые так необходимы. Некоторые команды он будет буквально уничтожать, потому что они физически они с ним не смогут справиться», – считает Мелтон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
Времена, когда Порзи был головной болью для соперников , давно уже прошли. Нынче это головная боль для медперсонала)
"Присутствие Порзингиса на площадке..."
Туда ещё добраться нужно.
А потом головная боль будет при попытках слить трамата
Ответ Дэннис Молинарев
А потом головная боль будет при попытках слить трамата
Ну у него истекающий, так что норм
Ответ Эрмек Акбаев
Ну у него истекающий, так что норм
И это его шанс. Не сломайся, хорошо играй и может новый дадут
Все верно, но беда в том, что Порзи больше лечится, чем играет.
Рекомендуем