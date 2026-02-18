Де’Энтони Мелтон о Порзингисе в «Уорриорз»: «Головная боль для многих соперников. Как Вембаньяма в «Сан-Антонио»
Игрок «Уорриорз» сравнил Порзингиса с Вембаньямой.
У защитника «Голден Стэйт» Де’Энтони Мелтона большие ожидания от перехода Кристапса Порзингиса в команду.
Обменянный перед дедлайном «большой» должен дебютировать после перерыва на Матч звезд.
«Головная боль для многих соперников, потому что им нечем отвечать. Посмотрите на «Сперс», у них есть Вемби, который часто играет на позиции центрового и со своим набором умений создает большие проблемы для соперников.
Присутствие Порзингиса на площадке даст нам преимущество в росте и множество мисматчей, которые так необходимы. Некоторые команды он будет буквально уничтожать, потому что они физически они с ним не смогут справиться», – считает Мелтон.
