«Голден Стэйт» официально сообщил о переходе Нэйта Уильямса
Нэйт Уильямс продолжит карьеру в «Уорриорз».
27-летний защитник Нэйт Уильямс (196 см) присоединился к «Голден Стэйт» на условиях двустороннего контракта.
Уильямс набирал 3,3 очка за 7,3 минуты в среднем в 20 матчах за «Хьюстон» в прошлом чемпионате, а нынешний сезон начал в фарм-клубе «Нетс».
Игрок будет выступать под 19-м номером.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети WarriorsPR
Ожидание - Порзингис..
