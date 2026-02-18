«Голден Стэйт» официально сообщил о переходе Нэйта Уильямса

Нэйт Уильямс продолжит карьеру в «Уорриорз».

27-летний защитник Нэйт Уильямс (196 см) присоединился к «Голден Стэйт » на условиях двустороннего контракта.

Уильямс набирал 3,3 очка за 7,3 минуты в среднем в 20 матчах за «Хьюстон» в прошлом чемпионате, а нынешний сезон начал в фарм-клубе «Нетс».

Игрок будет выступать под 19-м номером.