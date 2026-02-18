1

Легендарный тренер «Денвера» Даг Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет

Умер известный бывший тренер НБА Даг Мо.

Даг Мо остался в истории НБА в роли главного тренера «Денвера». Специалист провел 10 сезонов с командой (1980-90), одержав 432 победы в «регулярках». Эта цифра была увековечена на его баннере на арене клуба. Мо был признан лучшим тренером лиги в 1988 году.

Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет в Техасе.

«Он был уникальным лидером, который возглавил команду в одной из самых успешных декад в истории «Наггетс». Болельщики клуба всегда будут любить и помнить его, а баннер всегда будет напоминать о его наследии», – сообщил «Денвер» в пресс-релизе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
происшествия
logoНБА
logoДенвер
Рекомендуем