Легендарный тренер «Денвера» Даг Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет
Умер известный бывший тренер НБА Даг Мо.
Даг Мо остался в истории НБА в роли главного тренера «Денвера». Специалист провел 10 сезонов с командой (1980-90), одержав 432 победы в «регулярках». Эта цифра была увековечена на его баннере на арене клуба. Мо был признан лучшим тренером лиги в 1988 году.
Мо ушел из жизни в возрасте 87 лет в Техасе.
«Он был уникальным лидером, который возглавил команду в одной из самых успешных декад в истории «Наггетс». Болельщики клуба всегда будут любить и помнить его, а баннер всегда будет напоминать о его наследии», – сообщил «Денвер» в пресс-релизе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Денвера»
Вечная память.
