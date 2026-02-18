Леброн Джеймс отказался от печенья с шоколадной крошкой ради скорейшего возвращения на площадку

Леброн Джеймс перестал есть печенье.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс рассказал, что перестал есть печенье с шоколадной крошкой после того, как пропустил начало сезона.

Помимо отказа от вина, 41-летний баскетболист в итоге отказался и от печенья, чтобы «поскорее вернуться в строй».

«Полностью отказался от этого», – признался Леброн.

Джеймса беспокоил правосторонний ишиас, он впервые за карьеру дебютировал в регулярке лишь в ноябре.