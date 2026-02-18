  • Спортс
  • Леброн Джеймс отказался от печенья с шоколадной крошкой ради скорейшего возвращения на площадку
Леброн Джеймс перестал есть печенье.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что перестал есть печенье с шоколадной крошкой после того, как пропустил начало сезона.

Помимо отказа от вина, 41-летний баскетболист в итоге отказался и от печенья, чтобы «поскорее вернуться в строй».

«Полностью отказался от этого», – признался Леброн.

Джеймса беспокоил правосторонний ишиас, он впервые за карьеру дебютировал в регулярке лишь в ноябре.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Сильно💪, респект.
И это в 40 с лишним лет 😱👍
... Рекордный отказ от печенья с шоколадной крошкой.
Титан! Я бы не смог.
Чем только не приходится пожертвовать ради ВЕЛИЧИЯ
Зверь, неудержимый 😤✊
Леброн-генменеджер отобрал у Леброна-игрока печенье. Ну точно теперь свалит из ЛА. В Майами была похожая ситуация:
https://www.sports.ru/basketball/1116649956-duejn-uejd-pet-rajli-ubral-pechene-lebrona-s-samoleta-eto-bylo-pervym-.html
Зато скоро оторвется на вине с печеньем.
