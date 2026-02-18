  • Спортс
  • Эйтона задерживали на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны»
6

Эйтона задерживали на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны»

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон был ненадолго задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны».

Об этом сообщил адвокат баскетболиста Девард Фрэнсис.

Уроженец Багамских островов был задержан в международном аэропорту имени Линден Пиндлинг в Нассау. Фрэнсис заявил, что марихуана находилась в чужой сумке, и центровой был быстро отпущен после краткого расследования.

«Следователи обнаружили, что в сумке Деандре в итоге не было очень небольшого количества марихуаны, но они все равно провели расследование. После этого он был сразу же отпущен», – заявил Фрэнсис.

Согласно последнему коллективному договору НБА, марихуана исключена из списка запрещенных веществ. Однако вещество остается незаконным на Багамах.

27-летний Эйтон проводит первый сезон в составе «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
происшествия
logoДеандре Эйтон
logoЛейкерс
6 комментариев
"не было очень небольшого количества марихуаны"
тут без полграмма не разберёшься.
То есть у него не было марихуаны, а у кого-то из его кампании…
Но по заголовку можно подумать, что Эйтон преступник…
Ответ Kudim41
То есть у него не было марихуаны, а у кого-то из его кампании… Но по заголовку можно подумать, что Эйтон преступник…
Очень небольшой преступник
> "провели расследование"

В смысле продегустировали, и в хорошем настроении закрыли это лёгкое дело.

Теперь понятно, почему Эйтон в последний месяцы играет так вяло.
Что за… не было очень небольшого количества? Тогда было большое? Или было, чисто дунуть на выходе и это не считается?
Рекомендуем