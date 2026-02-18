Эйтона задерживали на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны»
Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон был ненадолго задержан во вторник в аэропорту на Багамах по подозрению в хранении «очень небольшого количества марихуаны».
Об этом сообщил адвокат баскетболиста Девард Фрэнсис.
Уроженец Багамских островов был задержан в международном аэропорту имени Линден Пиндлинг в Нассау. Фрэнсис заявил, что марихуана находилась в чужой сумке, и центровой был быстро отпущен после краткого расследования.
«Следователи обнаружили, что в сумке Деандре в итоге не было очень небольшого количества марихуаны, но они все равно провели расследование. После этого он был сразу же отпущен», – заявил Фрэнсис.
Согласно последнему коллективному договору НБА, марихуана исключена из списка запрещенных веществ. Однако вещество остается незаконным на Багамах.
27-летний Эйтон проводит первый сезон в составе «Лейкерс».
тут без полграмма не разберёшься.
Но по заголовку можно подумать, что Эйтон преступник…
В смысле продегустировали, и в хорошем настроении закрыли это лёгкое дело.
Теперь понятно, почему Эйтон в последний месяцы играет так вяло.