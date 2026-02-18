Защитник Алекс Моралес подписал двусторонний контракт с «Орландо»

Алекс Моралес присоединился к «Мэджик».

28-летний защитник Алекс Моралес (198 см) не был выбран на драфте-2022 НБА и пока не выступал в матчах лиги. С 2024 года Моралес играл за фарм-клуб «Мэджик», а теперь присоединился к «Орландо» на условиях двустороннего соглашения.

Моралес набирает 19,2 очка, 7,9 подбора, 3,2 передачи и 2,4 перехвата в среднем в G-лиге в этом сезоне.

«Мэджик» отчислили выступавшего на двустороннем контракте центрового Орландо Робинсона , набиравшего 1,8 очка и 1 подбор за 6,2 минуты в среднем в 4 матчах.