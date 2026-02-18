Защитник Алекс Моралес подписал двусторонний контракт с «Орландо»
Алекс Моралес присоединился к «Мэджик».
28-летний защитник Алекс Моралес (198 см) не был выбран на драфте-2022 НБА и пока не выступал в матчах лиги. С 2024 года Моралес играл за фарм-клуб «Мэджик», а теперь присоединился к «Орландо» на условиях двустороннего соглашения.
Моралес набирает 19,2 очка, 7,9 подбора, 3,2 передачи и 2,4 перехвата в среднем в G-лиге в этом сезоне.
«Мэджик» отчислили выступавшего на двустороннем контракте центрового Орландо Робинсона, набиравшего 1,8 очка и 1 подбор за 6,2 минуты в среднем в 4 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Orlando Magic PR
