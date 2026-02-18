Леброн Джеймс: «У Зубаца, видимо, все еще негатив к «Лейкерс», каждый раз надирает нам задницу»

Леброн Джеймс прокомментировал переход Ивицы Зубаца.

Центровой Ивица Зубац перешел в «Индиану» перед дедлайном. Это третий клуб в карьере баскетболиста после «Лейкерс » и «Клипперс ».

«Не знаю, видимо, у Зубаца все еще негатив к «Лейкерс» из-за обмена, он в каждой встрече надирает нам задницу.

Он огромный, люди не понимают, насколько. Отличные руки для работы под щитом, мягкое касание.

Он хорошо сочетался с Джеймсом Харденом , розыгрыш помогал Зубацу раскрыться. Уход Джеймса, видимо, побудил их получить активы и за него.

Отличный вариант для «Индианы». Команда потеряла Майлза Тернера , ушедшего в «Милуоки ». Это два разных игрока, но Зубац будет неплохо смотреться с Тайризом Халибертоном.

Зубац здорово сочетается с плеймейкерами, а Тайриз – один из лучших плеймейкеров в баскетболе», – рассудил Леброн Джеймс.