Мэйсон Пламли подпишет 10-дневный контракт со «Сперс»

Мэйсон Пламли присоединится к «Сан-Антонио».

35-летний центровой Мэйсон Пламли (213 см) проводит 13-й сезон в НБА . Нынешний чемпионат баскетболист начал в «Шарлотт », но получил незначительное игровое время, набирая 1,9 очка, 2.9 подбора и 1,1 передачи за 8,9 минуты в среднем в двух матчах.

Перед дедлайном Пламли был обменян и отчислен, а теперь подпишет 10-дневное соглашение со «Сперс».