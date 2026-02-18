4

Мэйсон Пламли подпишет 10-дневный контракт со «Сперс»

Мэйсон Пламли присоединится к «Сан-Антонио».

35-летний центровой Мэйсон Пламли (213 см) проводит 13-й сезон в НБА. Нынешний чемпионат баскетболист начал в «Шарлотт», но получил незначительное игровое время, набирая 1,9 очка, 2.9 подбора и 1,1 передачи за 8,9 минуты в среднем в двух матчах.

Перед дедлайном Пламли был обменян и отчислен, а теперь подпишет 10-дневное соглашение со «Сперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoСан-Антонио
logoМэйсон Пламли
logoНБА
переходы
logoШарлотт
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На мелкие минуты со скамейки будет выходить. Думаю, что может быть полезным, чтобы до плей-офф основа команды дошла более здоровой
Ответ Друг Джордана
На мелкие минуты со скамейки будет выходить. Думаю, что может быть полезным, чтобы до плей-офф основа команды дошла более здоровой
А Бийобмо?
И нафига, когда на бенче более здоровые и сильные Олиник и Вождь сидят?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг силы НБА: «Детройт» на вершине, «Оклахома» опускается
18 февраля, 10:50
Райли Миникс подписал двусторонний контракт с «Кливлендом»
14 февраля, 17:58Фото
Джереми Сохан перейдет в «Нью-Йорк»
12 февраля, 19:25
Рекомендуем
Главные новости
Ливай Рэндолф из «Зенита» близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив» (Гивати)
19 минут назад
Лука Дончич: «Люк Кеннард открывает пространство для меня, но нам надо поработать над взаимодействием»
30 минут назад
Крис Уэббер: «Вместе с Томом Тибодо «Никс» потеряли свою стойкость и жесткость»
сегодня, 13:59
Чарльз Баркли изменил прогноз на финалистов от Востока с «Никс» на «Кавальерс»
сегодня, 13:46
Касл, Клинган и Сарр – лучшие игроки с драфта-2024 на второй сезон в лиге по версии NBA.com
сегодня, 13:32
Тайрон Лю: «Молодые игроки, возрастные, младенцы – мы все равно будем играть на победу»
сегодня, 13:10
Ян Хансэнь обошелся без поцелуев при встрече с Николой Йокичем: «Я учил английский для этого больше 10 минут. И использовал все, что выучил»
сегодня, 12:16Видео
Единая лига ВТБ. 22+7+5 Данило Тасича помогли «Енисею» разгромить «Пари НН», «Автодор» играет с УНИКСом
сегодня, 12:00Live
Джо Лэйкоб: «Нельзя просто так взять и обменять Дрэймонда Грина. Он – ключевая фигура нашего клуба»
сегодня, 11:44
Руди Гобер получил неспортивный фол за удар по шее и пропустит игру с «Филадельфией» из-за дисквалификации
сегодня, 11:24Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Никс» отправили разыгрывающего Тайлера Колека в лигу развития
3 минуты назад
Кубок Греции. Финал. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
51 минуту назад
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой»
58 минут назад
«Кливленд» подписал второго лучшего ассистента G-лиги Дариуса Брауна и отчислил Эмануэла Миллера
сегодня, 12:31
«Никаких серьезных обязанностей. Пришел в самое подходящее время». Молодежь НБА рассказала об отношениях с ветеранами
вчера, 18:25
«Вильнюс должен стать флагманом развития региона». «Ритас» нацелился на участие в европейском проекте НБА
вчера, 17:59
Егор Амосов и Илья Фролов выступят во второй квалификации молодежного турнира от Евролиги в Абу-Даби
вчера, 13:59
Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на 22000 евро, Матиас Лессорт получил дисквалификацию
вчера, 12:29
Тони Паркер намерен продать «Виллербан» и начать тренерскую карьеру
вчера, 11:52
«Клипперс» подписали Шона Педуллу и Норчада Омьера на двусторонние контракты
вчера, 10:05
Рекомендуем