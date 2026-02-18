Мэйсон Пламли подпишет 10-дневный контракт со «Сперс»
Мэйсон Пламли присоединится к «Сан-Антонио».
35-летний центровой Мэйсон Пламли (213 см) проводит 13-й сезон в НБА. Нынешний чемпионат баскетболист начал в «Шарлотт», но получил незначительное игровое время, набирая 1,9 очка, 2.9 подбора и 1,1 передачи за 8,9 минуты в среднем в двух матчах.
Перед дедлайном Пламли был обменян и отчислен, а теперь подпишет 10-дневное соглашение со «Сперс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
На мелкие минуты со скамейки будет выходить. Думаю, что может быть полезным, чтобы до плей-офф основа команды дошла более здоровой
На мелкие минуты со скамейки будет выходить. Думаю, что может быть полезным, чтобы до плей-офф основа команды дошла более здоровой
А Бийобмо?
И нафига, когда на бенче более здоровые и сильные Олиник и Вождь сидят?)
