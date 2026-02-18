7

Седрик Кауард: «Джа Морэнт – один из лучших людей, которых я встречал»

Седрик Кауард: Джа Морэнт – один из лучших людей, которых я встречал.

Защитник «Мемфиса» Седрик Кауард встал на защиту своего партнера по команде Джа Морэнта, назвав его одним из лучших людей, которых он встречал. В интервью HoopsHype баскетболист опроверг негативный образ разыгрывающего в медиа и рассказал о его человеческих качествах.

«Если вы хотите говорить о нем только в негативном ключе – вы глубоко ошибаетесь и лучше держите свои мысли при себе. Джа – один из лучших людей, которых я встречал. Он такой же веселый, как и я – мы постоянно цитируем фильмы. Он всегда придумывает какие-то шутки.

То, как его изображают окружающие, не соответствует действительности. Он заботится о людях: например, во время ледяной бури он предложил купить мне продукты – мелочи, которые ему делать не обязательно, но он делает это от чистого сердца и просто потому, что такой человек по природе. И при этом с ним очень приятно проводить время. Я постоянно говорю людям, что он один из тех, кого я бы пригласил на барбекю, и все бы его полюбили», – рассказал Кауард.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
7 комментариев
100 проц конечно Джа нормальный, только вот окружение сильно влияет)
( он встретил пока только Джа Морента )
Купите мне продукты, я вас тоже хорошим человеком назову. Можно деньгами.
Седрик, что же у тебя за жизнь-то такая была до сих пор...
Прям новый Дэнни Грин этот Седрик
Моргни, Седрик
