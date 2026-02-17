Джамал Мюррэй: «Моя цель на ближайшее будущее – выйти на уровень игрока сборной All-NBA»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй назвал цели на вторую половину сезона.
«Моя главная мотивация – это чемпионство. Честно говоря, это главное – чтобы все были здоровы и чтобы мы играли на высоком уровне.
Теперь, когда я стал участником Матча всех звезд, хочу выйти на уровень игрока символической сборной All-NBA. Думаю, это моя цель на ближайшее будущее. А это значит, что мне нужно провести целый сезон на высочайшем уровне. Если мне это удастся, мы сможем считать сезон успешным», – заявил Мюррэй.
В этом сезоне 28-летний баскетболист набирает в среднем 25,7 очка, 4,4 подбора и 7,6 передачи за матч.
2 комментария
Вообще судя по этому сезону должен попадать в сборную.
Самое главное, не сломайся. Сколько раз уже подводил Николу
