Димитрис Итудис после первой победы за семь матчей: «Я не волшебник, но надеюсь на смену динамики»

«Хапоэль» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Маккаби Раанана».

«Хапоэль Тель-Авив » обыграл «Маккаби Ирони Раанана» (98:75) в матче чемпионата Израиля, прервав серию из шести поражений. Главный тренер Димитрис Итудис не стал загадывать, станет ли эта победа переломной, но отметил: команда правильно отреагировала на череду неудач.

«Хочу поздравить свою команду. Мы играли серьезно, правильно перемещали мяч и хорошо защищались. Тот факт, что мы позволили сопернику набрать лишь 32 очка во второй половине, говорит о том, что мы действовали умнее в плане обороны.

Когда ты достаточно зрелый, чтобы использовать поражения и выстроить на их основе что‑то позитивное, – это важно. Я не волшебник и не могу знать, сменится ли динамика, но я на это надеюсь. Нам нужно исправить некоторые моменты – и все будет в порядке», – подчеркнул греческий специалист.