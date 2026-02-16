Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»
Леброн считает, что здоровье определит шансы «Лейкерс» на титул в этом сезоне.
Леброн Джеймс назвал здоровье главным фактором, который определит, смогут ли «Лейкерс» побороться за титул в этом сезоне.
«Самое главное для нашей команды прямо сейчас – это здоровье. Я не могу сказать это яснее. Не уверен, сколько матчей мы провели в полном составе, но сезон уже перевалил за экватор, и таких игр было немного.
Наш успех будет зависеть от того, насколько мы будем здоровы, и от того, насколько тренерский штаб сможет ставить нас в правильные условия. Они дают нам план на игру каждый вечер, но нам нужно выходить на площадку и реализовывать его тем составом, который есть», – отметил 41-летний форвард.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
9 комментариев
Срочно сдайте анализы, пройдите флюорографию и не забудьте о плановой диспансеризации в поликлинике по месту прописки.
В этот новый год желаем вам здоровья и китайских денег!
а как же дружба, старик?!
