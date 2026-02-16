9

Леброн Джеймс: «Самое главное для «Лейкерс» прямо сейчас – это здоровье»

Леброн считает, что здоровье определит шансы «Лейкерс» на титул в этом сезоне.

Леброн Джеймс назвал здоровье главным фактором, который определит, смогут ли «Лейкерс» побороться за титул в этом сезоне.

«Самое главное для нашей команды прямо сейчас – это здоровье. Я не могу сказать это яснее. Не уверен, сколько матчей мы провели в полном составе, но сезон уже перевалил за экватор, и таких игр было немного.

Наш успех будет зависеть от того, насколько мы будем здоровы, и от того, насколько тренерский штаб сможет ставить нас в правильные условия. Они дают нам план на игру каждый вечер, но нам нужно выходить на площадку и реализовывать его тем составом, который есть», – отметил 41-летний форвард.

