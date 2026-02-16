2

Ти Джей Уоррен подписал контракт с фарм-клубом «Нью-Йорка»

Ти Джей Уоррен присоединился к команде G-лиги.

«Уэстчестер Никс», фарм-клуб «Нью-Йорка» в G-лиги, подписал контракт с опытным форвардом Ти Джей Уорреном.

В прошлом сезоне Уоррен уже выступал за «Уэстчестер» и демонстрировал следующие средние показатели: 23,7 очка, 6 подборов, 4 передачи и 1,7 перехвата за 36 минут на площадке.

В НБА баскетболист не выходил на площадку с 9 апреля 2024 года, когда провел чуть больше минуты за «Миннесоту» в матче с «Вашингтоном». Теперь Уоррен получит игровую практику в Лиге развития с прицелом на возможное возвращение в главную команду.

