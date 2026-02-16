Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос»: «Тренер сказал: «Не приходи вписываться – приходи быть собой». Это воодушевляет»

Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему выбрал «Панатинаикос».

Найджел Хэйс-Дэвис объяснил, почему после полугода в НБА решил вернуться в Европу и подписать контракт с «Панатинаикосом ».

«Я обсудил это с семьей, друзьями, своим агентом и сам с собой. Все знают, что «Фенербахче» оставался вариантом, и я отдал этому клубу все, особенно в свете того, чего мы как команда добились в прошлом году. Просто показалось, что эта глава закрыта, я выложился полностью. Думаю, я сделал все, что мог. Надеюсь, там это ценят и остались довольны, а теперь начинается следующая глава в жизни и в баскетболе.

Как я всегда говорю, я буду усердно работать и постараюсь максимально помочь команде – и в обороне, и в атаке. Перед выходом на площадку я поговорил с тренером [Эргином Атаманом] мы разобрали комбинации, и он напомнил мне: «Не приходи сюда, чтобы вписаться, приходи быть Найджелом – а мы подстроимся под тебя». Это очень воодушевляет», – признался Хэйс‑Дэвис.

Напомним, в сезоне Евролиги‑2024/25 форвард в среднем набирал 16,7 очка, делал 5,3 подбора и 1,7 передачи за 31 минуту на площадке, сыграв ключевую роль в чемпионском походе «Фенербахче ».