«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна

«Партизан» официально объявил об уходе Кэмерона Пэйна в НБА. Сербский клуб также подтвердил, что получит компенсацию в размере 1,75 миллиона долларов.

Ожидается, что 31-летний разыгрывающий продолжит карьеру в «Филадельфии». Впрочем, официально включить Пэйна в состав «Сиксерс» удастся не сразу – клубу необходимо получить разрешение от ФИБА.

Есть и другой нюанс. Согласно правилам НБА, «Филадельфия» может покрыть лишь часть от общей суммы выкупа – не более 875 тысяч долларов.

За время в «Партизане» Пэйн провел в Евролиге 10 матчей, набирая в среднем 12,4 очка, 2,3 подбора и 3,9 передачи за игру.

Источник: соцсети «Партизана»
