Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, когда новичок команды Исмаэль Бако сможет приступить к тренировкам. Бельгийский центровой Бако присоединился к питерцам в конце января, однако повредил кисть и выбыл на месяц.
- Многие были удивлены тем, что центровой сборной Бельгии приехал в расположение команды с травмой. Могли бы рассказать, когда он ее получил?
– Несчастный случай. Исмаэль получил травму на тренировке фактически накануне вылета в Санкт-Петербург. Уже нами на медицинском обследовании было выявлено повреждение кисти, требующее иммобилизации и исключения нагрузок на левую руку.
- Правда, что контракт Бако не вступит в силу до момента его возвращения в общую группу?
– Контракт вступит в полную силу только после полноценного восстановления.
- Когда примерно ждать Бако на паркете?
– 6 марта будет контрольное обследование и по его итогам есть большая вероятность, что игрок сразу же перейдет к тренировкам в общей группе, – сообщил Церковный.