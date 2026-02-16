  • Спортс


Александр Церковный: «Бако травмировался накануне вылета в Санкт-Петербург. Контракт вступит в силу после полноценного восстановления»

Гендиректор «Зенита» рассказал о сроках возвращения бельгийского центрового.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, когда новичок команды Исмаэль Бако сможет приступить к тренировкам. Бельгийский центровой Бако присоединился к питерцам в конце января, однако повредил кисть и выбыл на месяц.

- Многие были удивлены тем, что центровой сборной Бельгии приехал в расположение команды с травмой. Могли бы рассказать, когда он ее получил?

– Несчастный случай. Исмаэль получил травму на тренировке фактически накануне вылета в Санкт-Петербург. Уже нами на медицинском обследовании было выявлено повреждение кисти, требующее иммобилизации и исключения нагрузок на левую руку.

- Правда, что контракт Бако не вступит в силу до момента его возвращения в общую группу?

– Контракт вступит в полную силу только после полноценного восстановления.

- Когда примерно ждать Бако на паркете?

– 6 марта будет контрольное обследование и по его итогам есть большая вероятность, что игрок сразу же перейдет к тренировкам в общей группе, – сообщил Церковный.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Церковный
Исмаэль Бако
Рекомендуем