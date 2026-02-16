  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
10

Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»

Звезда «Миннесоты» рассказал, чему научился у легенд сборной США на Олимпиаде.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как опыт совместной игры со Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и Кевином Дюрэнтом на Олимпиаде‑2024 показал ему, что успех в НБА строится на ежедневной дисциплине и строгом режиме.

«Игра за сборную США показала мне, как важно иметь режим. Наблюдая за тем, как Стеф, Кей Ди и Леброн каждый день выполняют одно и то же на тренировках... обычно человеку становится скучно делать одно и то же: просыпаться, делать одно и то же изо дня в день. Но, мне кажется, именно это сделало их великими. Именно этому они меня точно научили», – отметил Эдвардс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Миннесоты»
logoЭнтони Эдвардс
logoКевин Дюрэнт
logoЛеброн Джеймс
logoСтефен Карри
logoсборная США
logoНБА
logoМиннесота
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
До этого Эдвардс только слышал о рутине и никогда ее не видел, но, когда увидел, уверовал.
Ответ Ross!* Redcross
До этого Эдвардс только слышал о рутине и никогда ее не видел, но, когда увидел, уверовал.
Он сверх талантливый раздолбай, который понял что тело нужно готовить к плей-офф только когда отлетел от Далласа в финале. Простим молодому его глупость.
Ответ Погодите, это реально?
Он сверх талантливый раздолбай, который понял что тело нужно готовить к плей-офф только когда отлетел от Далласа в финале. Простим молодому его глупость.
Да, веселое противостояние было. Толстый Дончич с переломанным коленом бегал все минуты, а атлет Эдвардс сидел с кислородной маской на скамейке в перерывах
Повторение одного и того же - это ведь про безумие?)
Ответ Александр Максаков
Повторение одного и того же - это ведь про безумие?)
при ожидании другого результата
Ну он не с того начал повторять)
Энт не дурак. Учится и растет. И вот только не надо про детей сейчас))
Ответ Руслан Бекиров
Энт не дурак. Учится и растет. И вот только не надо про детей сейчас))
ну тут ему нужно консультироваться у кого-то другого. контрацепция - это технологии расы читаури, к тому же делать одно и то же каждый день это скучно
Я уже говорил тебе, что такое безумие, а?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Люблю Энта. Во мне он обрел фаната и друга на всю жизнь»
16 февраля, 11:46
Энтони Эдвардс: «Вемби задал настрой, играл жестко. Было тяжело не равняться на него»
16 февраля, 07:19
Энтони Эдвардс: «Лука и Йокич – двое из лучших в лиге, но они не стараются играть в Матче всех звезд»
16 февраля, 06:05
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
8 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
25 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
27 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
54 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем