Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»

Звезда «Миннесоты» рассказал, чему научился у легенд сборной США на Олимпиаде.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как опыт совместной игры со Стефеном Карри , Леброном Джеймсом и Кевином Дюрэнтом на Олимпиаде‑2024 показал ему, что успех в НБА строится на ежедневной дисциплине и строгом режиме.

«Игра за сборную США показала мне, как важно иметь режим. Наблюдая за тем, как Стеф, Кей Ди и Леброн каждый день выполняют одно и то же на тренировках... обычно человеку становится скучно делать одно и то же: просыпаться, делать одно и то же изо дня в день. Но, мне кажется, именно это сделало их великими. Именно этому они меня точно научили», – отметил Эдвардс.