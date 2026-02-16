Энтони Эдвардс: «Стеф, Кей Ди и Леброн научили меня, что величие – в повторении одного и того же изо дня в день»
Звезда «Миннесоты» рассказал, чему научился у легенд сборной США на Олимпиаде.
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс рассказал, как опыт совместной игры со Стефеном Карри, Леброном Джеймсом и Кевином Дюрэнтом на Олимпиаде‑2024 показал ему, что успех в НБА строится на ежедневной дисциплине и строгом режиме.
«Игра за сборную США показала мне, как важно иметь режим. Наблюдая за тем, как Стеф, Кей Ди и Леброн каждый день выполняют одно и то же на тренировках... обычно человеку становится скучно делать одно и то же: просыпаться, делать одно и то же изо дня в день. Но, мне кажется, именно это сделало их великими. Именно этому они меня точно научили», – отметил Эдвардс.
Источник: Youtube-канал «Миннесоты»
До этого Эдвардс только слышал о рутине и никогда ее не видел, но, когда увидел, уверовал.
Он сверх талантливый раздолбай, который понял что тело нужно готовить к плей-офф только когда отлетел от Далласа в финале. Простим молодому его глупость.
Да, веселое противостояние было. Толстый Дончич с переломанным коленом бегал все минуты, а атлет Эдвардс сидел с кислородной маской на скамейке в перерывах
Повторение одного и того же - это ведь про безумие?)
при ожидании другого результата
Ну он не с того начал повторять)
Энт не дурак. Учится и растет. И вот только не надо про детей сейчас))
ну тут ему нужно консультироваться у кого-то другого. контрацепция - это технологии расы читаури, к тому же делать одно и то же каждый день это скучно
Я уже говорил тебе, что такое безумие, а?
