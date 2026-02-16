1

«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Нэйтом Уильямсом

Нэйт Уильямс подписал двусторонний контракт с «Уорриорз».

«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с атакующим защитником Нэйтом Уильямсом. Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

В этом сезоне 27-летний баскетболист выступал за «Лонг‑Айленд Нетс» в G-лиге. Уильямс сыграл 13 матчей, набирая в среднем 19,5 очка, 5,6 подбора и 2,3 передачи за 32 минуты на площадке.

Ранее защитник уже играл в НБА за «Хьюстон» и «Портленд».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Джейка Фишера
Отличное подписание! Добавит доминации!
