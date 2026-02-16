Трент Фрейзер о звании MVP Матча звезд: «Все само собой произошло – начал с четырех трехочковых подряд и поймал ритм»

Разыгрывающий «Зенита» прокомментировал звание MVP Матча звезд Лиги ВТБ.

Разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер был признан самым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2026. В интервью «Спорт-Экспресс» баскетболист признался, что просто хотел получить удовольствие от игры и не ожидал, что получит награду.

«Думаю, все как-то само собой произошло: я начал игру с четырех трехочковых подряд, потом поймал ритм. Но изначально я просто хотел получить удовольствие, быть вместе с болельщиками, пообщаться, а потом уже мы боролись за победу, поэтому мне пришлось немного прибавить. Было очень приятно получить эту награду. Спасибо Лиге ВТБ и всем организаторам Матча всех звезд. Это было потрясающе!» – поделился 27-летний баскетболист.

Напомним, в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2026 команда «Звезд Мира» выиграла у команды «Звезд России» со счетом 91:89. Фрэйзер набрал 18 очков, сделал 3 подборов, 1 передачу и 1 перехват.