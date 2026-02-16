0

Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена

Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво получил разрыв связки надколенника.

Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки надколенника правого колена. Травма была получена в субботнем матче чемпионата Испании против «Гранады». МРТ, проведенная на следующий день, подтвердила первоначальный диагноз.

26-летний испанец уже приступил к восстановлению под наблюдением медицинского штаба клуба. Конкретные сроки возвращения пока не называются.

В текущем сезоне Сальво набирал в среднем 5 очков и 2,3 подбора в 19 матчах чемпионата Испании.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoГран-Канария
logoчемпионат Испании
травмы
Микель Сальво
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Сарагоса» проиграла «Ховентуду», «Тенерифе» победил «Бреоган» и другие результаты
14 февраля, 22:10
ACB. «Ховентуд» взял верх над «Валенсией», «Барселона» обыграла «Жирону» и другие результаты
8 февраля, 20:01
ACB. «Бильбао» победил «Ховентуд», «Андорра» обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
31 января, 21:57
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
8 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
25 минут назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
27 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
54 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем