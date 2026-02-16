Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки колена
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво получил разрыв связки надколенника.
Форвард «Гран-Канарии» Микель Сальво выбыл на длительный срок из-за разрыва связки надколенника правого колена. Травма была получена в субботнем матче чемпионата Испании против «Гранады». МРТ, проведенная на следующий день, подтвердила первоначальный диагноз.
26-летний испанец уже приступил к восстановлению под наблюдением медицинского штаба клуба. Конкретные сроки возвращения пока не называются.
В текущем сезоне Сальво набирал в среднем 5 очков и 2,3 подбора в 19 матчах чемпионата Испании.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем