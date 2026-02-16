9

Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»

Де’Аарон Фокс назвал Кавая Ленарда одним из 10 самых техничных игроков в истории.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Де’Аарон Фокс после Матча всех звезд НБА выразил глубокое уважение уровню мастерства форварда «Клипперс» Кавая Ленарда.

«Если оставить травмы в стороне, о которых чаще всего и говорят, Кавай входит в десятку самых техничных игроков в истории этой игры. И во многом это связано с его физической мощью – он невероятно силен.

Забавно, я как-то тренировался в Сан-Диего, и мы занимались в одном зале. Просто наблюдать за его тренировочным процессом – внимание к деталям в каждом броске, каждом дриблинге, каждом штрафном… ни одного лишнего движения. Это просто поражает, насколько он хорош.

Я тогда подумал: «Вот почему его никто не держит один на один. Вот почему мы играем против него двойную опеку, а то и отправляем троих игроков, пытаясь заставить кого-то другого бросать, если он на площадке», – поделился Фокс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ASAP Sports
Приятно, что Кавай получает заслуженное уважение.
Приятно, что Кавай получает заслуженное уважение.
Он не мог не получить, тем более от проф игроков. Кавай, когда полностью здоров играет на уровне игрока поколения наряду с Кешой, Степаном, Бороды. Все кто смотрит баскет более менее регулярно понимают насколько он уникальный чел, про проф игроков и говорить нечего. Штучный тип игрока.
2 МВП финала в 2 разных командах подтверждают факт того, насколько крут Кавай. В современной истории такое только у Леброна есть
Такие конечно он себе банки накачал, попробуй его останови.Пожалуй только Леброн имеет схожий рельеф атлетизма.
Такие конечно он себе банки накачал, попробуй его останови.Пожалуй только Леброн имеет схожий рельеф атлетизма.
Центр тяжести у них как-будто разный
Здоровый Кавай - старшая история
