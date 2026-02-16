Де’Аарон Фокс: «Кавай Ленард – один из 10 самых техничных игроков в истории»

Де’Аарон Фокс назвал Кавая Ленарда одним из 10 самых техничных игроков в истории.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » Де’Аарон Фокс после Матча всех звезд НБА выразил глубокое уважение уровню мастерства форварда «Клипперс » Кавая Ленарда .

«Если оставить травмы в стороне, о которых чаще всего и говорят, Кавай входит в десятку самых техничных игроков в истории этой игры. И во многом это связано с его физической мощью – он невероятно силен.

Забавно, я как-то тренировался в Сан-Диего, и мы занимались в одном зале. Просто наблюдать за его тренировочным процессом – внимание к деталям в каждом броске, каждом дриблинге, каждом штрафном… ни одного лишнего движения. Это просто поражает, насколько он хорош.

Я тогда подумал: «Вот почему его никто не держит один на один. Вот почему мы играем против него двойную опеку, а то и отправляем троих игроков, пытаясь заставить кого-то другого бросать, если он на площадке», – поделился Фокс.