Яннис Адетокумбо: На сегодняшний день я предан «Милуоки».

Яннис Адетокумбо заявил, что не собирается покидать «Милуоки », но жаждет вновь стать чемпионом. В интервью ESPN двукратный MVP признал, что сезон складывается тяжело, но его желание выиграть второй чемпионский перстень никуда не делось.

«На сегодняшний день я предан «Милуоки». Предан людям, с которыми работаю: своим товарищам по команде, тренерскому штабу, тренеру Доку [Риверсу] и Джону [Хорсту] в руководстве клуба. С начала этого года я говорил одно и тоже: вы никогда не услышите от меня, что я не хочу быть игроком «Бакс».

Я хочу выиграть еще один титул. Когда ты однажды попробовал действительно отличный стейк, а потом со временем перед тобой оказываются стейки похуже – ты помнишь вкус того идеального. И хочешь его снова. Может, даже с соусом беарнез – не знаю, насколько это удачная аналогия, но я хочу снова почувствовать это.

Я не хочу упустить шанс. Игроки, которые долго выступают в НБА и ни разу не выигрывали, даже не понимают, чего лишаются. А я знаю это чувство», – подчеркнул форвард «Милуоки».

На данный момент «Бакс» идут 12-ми на Востоке с результатом 23-30.