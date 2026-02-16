17

Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»

Яннис Адетокумбо: На сегодняшний день я предан «Милуоки».

Яннис Адетокумбо заявил, что не собирается покидать «Милуоки», но жаждет вновь стать чемпионом. В интервью ESPN двукратный MVP признал, что сезон складывается тяжело, но его желание выиграть второй чемпионский перстень никуда не делось.

«На сегодняшний день я предан «Милуоки». Предан людям, с которыми работаю: своим товарищам по команде, тренерскому штабу, тренеру Доку [Риверсу] и Джону [Хорсту] в руководстве клуба. С начала этого года я говорил одно и тоже: вы никогда не услышите от меня, что я не хочу быть игроком «Бакс».

Я хочу выиграть еще один титул. Когда ты однажды попробовал действительно отличный стейк, а потом со временем перед тобой оказываются стейки похуже – ты помнишь вкус того идеального. И хочешь его снова. Может, даже с соусом беарнез – не знаю, насколько это удачная аналогия, но я хочу снова почувствовать это.

Я не хочу упустить шанс. Игроки, которые долго выступают в НБА и ни разу не выигрывали, даже не понимают, чего лишаются. А я знаю это чувство», – подчеркнул форвард «Милуоки».

На данный момент «Бакс» идут 12-ми на Востоке с результатом 23-30.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Малики Эндрюс
logoМилуоки
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
Джон Хорст
logoДок Риверс
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй Лиллард вырос, такой же фрукт, который сначала вроде как имеет репутацию лояльного, потом годами мурыжит слухи об обмене и ноет закулисно, плюс вбрасывает намеки в прессу, а потом его не меняют, куда он хочет, и снова благодаря прежней репутации и тому, что он тут играет уже сто лет, строит из себя лояльного преданного до мозга костей своего парня, который мечтает тут играть прям до самой смерти.

Самое смешное, что память у всех как у рыбок и забывается это большей частью публики моментально, а потом ещё и в качестве аргумента приводится - мол, смотрите, какой молодец, не сбегает из своей команды, не то, что эти ваши Хардены, Дюранты и Каваи. Ллично я согласен с Харденом, что лояльность переоценена, но тут речь не об этом, а о том, как легко те, кто ее типа ценят, забывают этот всё и судят чисто постфактум. Точно так же как символ лояльности одной команде Кобян, который продавливал свой обмен, пока ему Газоля не подвезли (такого цирка как современные он, конечно, не устраивал, но факт остаётся фактом), а теперь он чуть ли не символ верности.
Ответ Consistency
Второй Лиллард вырос, такой же фрукт, который сначала вроде как имеет репутацию лояльного, потом годами мурыжит слухи об обмене и ноет закулисно, плюс вбрасывает намеки в прессу, а потом его не меняют, куда он хочет, и снова благодаря прежней репутации и тому, что он тут играет уже сто лет, строит из себя лояльного преданного до мозга костей своего парня, который мечтает тут играть прям до самой смерти. Самое смешное, что память у всех как у рыбок и забывается это большей частью публики моментально, а потом ещё и в качестве аргумента приводится - мол, смотрите, какой молодец, не сбегает из своей команды, не то, что эти ваши Хардены, Дюранты и Каваи. Ллично я согласен с Харденом, что лояльность переоценена, но тут речь не об этом, а о том, как легко те, кто ее типа ценят, забывают этот всё и судят чисто постфактум. Точно так же как символ лояльности одной команде Кобян, который продавливал свой обмен, пока ему Газоля не подвезли (такого цирка как современные он, конечно, не устраивал, но факт остаётся фактом), а теперь он чуть ли не символ верности.
Символ верности больше Дирк, наверно, в сознании общественности. Но, он в очень хорошей организации играл. Для меня настоящий символ верности – это Никола Йокич. Играл с полнейшим мусором, либо со сбитыми летчиками типо Миллсэпа. Чувак просто сидел и молча пахал, пока Жамал более-менее не подтянулся и денвер какие-то обмены не начал совершать нормальные типо Гордана. У Йокича лучшим тиммейтом долгие годы был Мэнимал, о чем тут вообще говорить?! И я ни разу не видел от него нытья за все те годы, что состав мусор
Ответ Любитель аниме
Символ верности больше Дирк, наверно, в сознании общественности. Но, он в очень хорошей организации играл. Для меня настоящий символ верности – это Никола Йокич. Играл с полнейшим мусором, либо со сбитыми летчиками типо Миллсэпа. Чувак просто сидел и молча пахал, пока Жамал более-менее не подтянулся и денвер какие-то обмены не начал совершать нормальные типо Гордана. У Йокича лучшим тиммейтом долгие годы был Мэнимал, о чем тут вообще говорить?! И я ни разу не видел от него нытья за все те годы, что состав мусор
Ерунда. В чемпионский сезон все блистали. Джамал, Гордон, Кентавиус, Брюс Браун.. в каком месте он играл с мусором ?
Эта песня хороша, начинай сначала
То есть Мулуоки его предали? Или как?
Сегодня предан, завтра не предан
Как порядочная женщина из анекдота: любит порядок, сегодня предана одному, завтра другому
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобби Портис о перспективах «Милуоки» в этом сезоне: «Мы всего в нескольких играх от зоны плей-ин, и нам нужен лишь шанс»
15 февраля, 18:25
Яннис Адетокумбо: «Месси – истинный талант, лучший игрок всех времен, вероятно, но мышление Роналду мне ближе. Я похож на Криштиану в стремлении выходить за рамки и становиться лучше»
15 февраля, 17:23
Яннис Адетокумбо о восстановлении: «Чувствую себя на 100%. Мог бы сыграть уже сегодня»
15 февраля, 16:19
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
7 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
24 минуты назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
26 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
53 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем