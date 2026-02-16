Яннис Адетокумбо: «На сегодняшний день я предан «Милуоки»
Яннис Адетокумбо заявил, что не собирается покидать «Милуоки», но жаждет вновь стать чемпионом. В интервью ESPN двукратный MVP признал, что сезон складывается тяжело, но его желание выиграть второй чемпионский перстень никуда не делось.
«На сегодняшний день я предан «Милуоки». Предан людям, с которыми работаю: своим товарищам по команде, тренерскому штабу, тренеру Доку [Риверсу] и Джону [Хорсту] в руководстве клуба. С начала этого года я говорил одно и тоже: вы никогда не услышите от меня, что я не хочу быть игроком «Бакс».
Я хочу выиграть еще один титул. Когда ты однажды попробовал действительно отличный стейк, а потом со временем перед тобой оказываются стейки похуже – ты помнишь вкус того идеального. И хочешь его снова. Может, даже с соусом беарнез – не знаю, насколько это удачная аналогия, но я хочу снова почувствовать это.
Я не хочу упустить шанс. Игроки, которые долго выступают в НБА и ни разу не выигрывали, даже не понимают, чего лишаются. А я знаю это чувство», – подчеркнул форвард «Милуоки».
На данный момент «Бакс» идут 12-ми на Востоке с результатом 23-30.
Самое смешное, что память у всех как у рыбок и забывается это большей частью публики моментально, а потом ещё и в качестве аргумента приводится - мол, смотрите, какой молодец, не сбегает из своей команды, не то, что эти ваши Хардены, Дюранты и Каваи. Ллично я согласен с Харденом, что лояльность переоценена, но тут речь не об этом, а о том, как легко те, кто ее типа ценят, забывают этот всё и судят чисто постфактум. Точно так же как символ лояльности одной команде Кобян, который продавливал свой обмен, пока ему Газоля не подвезли (такого цирка как современные он, конечно, не устраивал, но факт остаётся фактом), а теперь он чуть ли не символ верности.