Шэй Гилджес-Александер: «Меня с детства воспитывали лидером. В нашем доме нельзя было быть ведомым»

Шэй Гилджес‑Александер рассказал, как у него развились лидерские качества. Разыгрывающий «Оклахомы» объяснил, что родители с детства учили его брать на себя ответственность и не перекладывать ее на других.

«В детстве родители всегда говорили мне: «Всегда будь лидером». Например, если я приходил домой и говорил, что попал в неприятности, потому что мой друг делал то или это – дома меня бы серьезно отчитали.

В нашем доме никогда не было допустимо быть ведомым, поэтому это стало для меня естественным – это заложено во мне, моем брате и кузенах. Это было главным правилом, когда ты выходил из дома: «Будь лидером в этом мире». И обычно все складывается в твою пользу, если ты поступаешь по‑своему – правильно, с благими намерениями и, разумеется, следуя правильным наставлениям», – поделился действующий MVP.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA on NBC
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
