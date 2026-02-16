«Баскония» продлила контракт с Юджином Оморуйи

Форвард Юджин Оморуйи продлил контракт с «Басконией».

«Баскония» продлила контракт с форвардом Юджином Оморуйи еще на два месяца – с возможностью дальнейшего продления до конца сезона. Клуб объявил о соглашении с 29-летним игроком, который присоединился к команде в декабре на короткий срок после травмы капитана Тадаса Седекерскиса.

С момента подписания Оморуйи провел 13 матчей в Евролиге, набирая в среднем 8,5 очка, 3,5 подбора и 1,9 передачи за 16 минут на площадке. Он также сыграл 7 встреч в чемпионате Испании с показателями 9,4 очка и 5 подборов.