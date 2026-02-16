Владимир Путин наградил Илону Корстин орденом Дружбы

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин удостоена ордена Дружбы.

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Единой лиги ВТБ Илону Корстин орденом Дружбы.

Корстин отмечена наградой за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, она занимает пост генерального директора Единой лиги ВТБ с 2016 года.