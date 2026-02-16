  • Спортс
  Кавай Ленард о новом формате Матча звезд: «Получилось неплохо, но я по-прежнему считаю, что возвращение к формату Восток против Запада – отличная идея»
8

Кавай Ленард о новом формате Матча звезд: «Получилось неплохо, но я по-прежнему считаю, что возвращение к формату Восток против Запада – отличная идея»

Кавай Ленард оценил экспериментальный формат Матча всех звезд.

Кавай Ленард оценил экспериментальный формат «США против мира» на Матче всех звезд-2026, но признался: ему все равно ближе классическое противостояние Востока и Запада.

«Думаю, все прошло хорошо. Мы толком не понимали, как это будет работать, пока не оказались здесь. Даже во время игр пытались понять, как учитываются результаты и как все это работает – по разнице очков или как-то иначе.

Мне показалось, что получилось неплохо, но я по-прежнему считаю, что возвращение к формату Восток против Запада – отличная идея. Думаю, игроки все равно будут выкладываться на полную», – заявил форвард «Клипперс».

Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Стива Керра
8 комментариев
Дык ведь перестали игроки выкладываться на полную, оттого и пустились в эксперименты с форматами.И всё-равно одни заряжены и играют, как Вемба и муравей, а другие сидят ржут, как Дончич и Йокич.И правильно за это им Эдвардс напихал.
все это шляпа. только белые против черных!!! это будет реальный хардкор
Ответ sonny91
все это шляпа. только белые против черных!!! это будет реальный хардкор
А Вемби же белый?)
Ответ sonny91
все это шляпа. только белые против черных!!! это будет реальный хардкор
Йокич с Дончичем даже там будут ходить пешком и ржать. Им какая мотивация рвать себе пятую точку? Чтобы что доказать?
Ага, гениальная идея. Памятник придумавшему:)
Можно сделать разбивку по первым буквам фамилии. Команда игроков "A-M" против команды игроков "N-Z"
А может север против юга?
