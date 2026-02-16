Кавай Ленард о новом формате Матча звезд: «Получилось неплохо, но я по-прежнему считаю, что возвращение к формату Восток против Запада – отличная идея»

Кавай Ленард оценил экспериментальный формат Матча всех звезд.

Кавай Ленард оценил экспериментальный формат «США против мира» на Матче всех звезд-2026, но признался: ему все равно ближе классическое противостояние Востока и Запада.

«Думаю, все прошло хорошо. Мы толком не понимали, как это будет работать, пока не оказались здесь. Даже во время игр пытались понять, как учитываются результаты и как все это работает – по разнице очков или как-то иначе.

Мне показалось, что получилось неплохо, но я по-прежнему считаю, что возвращение к формату Восток против Запада – отличная идея. Думаю, игроки все равно будут выкладываться на полную», – заявил форвард «Клипперс ».

Кавай Ленард набрал 31 очко из 48 командных, включая победный трехочковый