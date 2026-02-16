0

«Галатасарай» интересуется центровым «Панатинаикоса» Омером Юртсевеном

«Галатасарай» проявляет интерес к центровому «Панатинаикоса» Омеру Юртсевену. По информации инсайдера Маттео Андреани, турецкий клуб внимательно следит за 27-летним игроком, который проводит свой второй сезон в Афинах.

В текущем розыгрыше Евролиге Юртсевен принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 6,3 очка и 3,5 подбора за 13 минут на площадке. В чемпионате Греции его показатели выше – 10,9 очка и 5,9 подбора в 10 играх при 17 минутах игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoПанатинаикос
logoГалатасарай
logoчемпионат Греции
logoчемпионат Турции
возможные переходы
logoОмер Юртсевен
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» проиграл «Колоссосу» на своей площадке
15 февраля, 17:22
Джеди Осман назвал причиной стычки в конце матча празднование победы соперником на логотипе «Панатинаикоса»: «Нельзя проявлять неуважение к этому клубу»
14 февраля, 12:32
Евролига. «Панатинаикос» уступил «Фенербахче», 25 очков Райта принесли «Жальгирису» победу над «Хапоэлем» и другие результаты
13 февраля, 21:35
Рекомендуем
Главные новости
Ламело Болл попал в аварию, пострадавших нет
7 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с «Зенитом»
24 минуты назад
Леброн Джеймс потенциально может заработать до 75 миллионов долларов на правах на освещение своего финального сезона
26 минут назад
Стеф Карри пропустил тренировку и не сыграет с «Бостоном», Кристапс Порзингис готов выйти на площадку
53 минуты назад
«Атланта» отчислила Николу Джуришича
сегодня, 05:45
Джоэл Эмбиид не будет готов вернуться на площадку после перерыва, боль в правом колене распространилась на голень
сегодня, 05:35
Джа Морэнт пропустит еще минимум 2 недели из-за травмы локтя, Кентавиус Колдуэлл-Поуп перенесет операцию на мизинце
сегодня, 05:21
«Денвер» подпишет двустороннее соглашение с защитником Кей Джей Симпсоном
сегодня, 04:25
«Денвер» переведет Спенсера Джонса на стандартный контракт до конца сезона
сегодня, 04:14
Домантас Сабонис перенес операцию на левом колене и выбыл до конца сезона
сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Моргунов: «В МБА-МАИ мне всегда нравилось, что к опытным игрокам неплохо добавляются молодые баскетболисты»
сегодня, 04:59
Павел Савков помешал Гарретту Невельсу закрыть ипотеку
сегодня, 04:50
Центровой МБА-МАИ Сергей Балашов поработал репортером во время Матча всех звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 04:38Видео
Никита Моргунов: «МБА-МАИ уже пора выигрывать Кубок России»
вчера, 21:08
ACB. «Гран-Канария» встречается с «Бильбао»
вчера, 20:01Live
Владислав Коновалов о матче с «Пари НН»: «Мы проиграли матч, который контролировали большую часть времени»
вчера, 18:44
Сергей Козин о победе над «Самарой»: «Перевернули игру благодаря уверенности в защите»
вчера, 18:28
«Партизан» снова может рассчитывать на Озетковски, суд приостановил действие дисквалификации
вчера, 17:57
«Майами» подписал трехлетний контракт с Майроном Гарднером
вчера, 17:42
«Атланта» перевела Калеба Хьюстана на стандартный контракт
вчера, 17:30
Рекомендуем