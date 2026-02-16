«Галатасарай» интересуется центровым «Панатинаикоса» Омером Юртсевеном

«Галатасарай » проявляет интерес к центровому «Панатинаикоса » Омеру Юртсевену . По информации инсайдера Маттео Андреани, турецкий клуб внимательно следит за 27-летним игроком, который проводит свой второй сезон в Афинах.

В текущем розыгрыше Евролиге Юртсевен принял участие в 19 матчах, набирая в среднем 6,3 очка и 3,5 подбора за 13 минут на площадке. В чемпионате Греции его показатели выше – 10,9 очка и 5,9 подбора в 10 играх при 17 минутах игрового времени.